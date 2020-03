Onzekerheid voor de industrie door corona: 'Dit is natuurlijk ongekend'

Ook bij industriƫle bedrijven in onze provincie zorgt de coronacrisis voor onzekerheid. Bij sommige is de productie al teruggeschroefd, bij andere bestaat de kans dat het gaat gebeuren.

Zoals in de kartonindustrie, van oudsher geworteld in Groningen. 'Als er minder goederen worden geproduceerd, zijn er ook minder verpakkingsmaterialen nodig. Dat heeft gevolgen. Orders worden afgezegd, productielijnen stilgelegd. Bijvoorbeeld bij Eska in Hoogezand is dat al het geval', zegt Albert Kuiper, bestuurder bij vakbond FNV.

'We krijgen ontzettend veel vragen. Dit is natuurlijk ongekend. Er zijn ook veel vragen waar wij nog geen antwoord op hebben.'



In Noord-Nederland zijn drie grote kartonmultinationals actief. Twee ervan - Solidus Solutions en Eska - produceren massief karton. Smurfit Kappa Twincorr maakt golfkarton, waar vooral dozen van worden gemaakt.

'De oproep- en uitzendkrachten plus zzp'ers worden als eerste weggestuurd. Uit die hoek krijgen we veel vragen', vertelt Kuiper. 'Maar men wil ook weten of het nog veilig is in de fabriek aan de lopende band te werken. Hoe groot is de kans op besmetting met corona?'

Ploegendiensten aangepast

Deze vraag leeft ook bij de bedrijven op het chemiepark in Delfzijl, zegt woordvoerder Harry Jasken. 'Er wordt gekeken of ploegendiensten kunnen worden aangepast, zodat er minder mensen met elkaar hoeven werken. Bezoekers zijn nog maar in zeer beperkte mate welkom. En kantoorpersoneel werkt zo veel mogelijk thuis.'

Volgens Jasken, die ook het woord doet namens Nouryon (het voormalige Akzo), hebben de meeste bedrijven op het chemiepark (nog) geen last van het annuleren van orders.

'De chloorproductie van Nouryon draait normaal. Alleen al op het chemiepark hebben we drie klanten, die onverminderd afnemen. Wel wordt er gekeken of onderhoudsbeurten kunnen worden uitgesteld. En dat heeft weer te maken met het verkleinen van de kans op besmetting.'

Onderhoudsbeurten uitgesteld

Jasken: 'Bij zo'n stop komen zo'n vijftig tot wel honderd man van buiten over de vloer. Veel bedrijven willen dat nu liever niet. Tenzij het niet anders kan, bijvoorbeeld omdat een wettelijk verplichte onderhoudsbeurt niet kan worden uitgesteld.'

Toeleveranciers, zoals onderhoudsbedrijven, ondervinden dus de gevolgen van de coronacrisis. In het geval van Chemiepark Delfzijl gaat het zeker om één bedrijf. Jasken: 'Ik zeg niet welke. '

Lees ook: