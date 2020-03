FC-directeur Gudde wil nog niet speculeren over einde voetbalseizoen

Alle evenementen of samenkomsten zijn zojuist tot 1 juni verboden door de regering. Toch wil Wouter Gudde nog niks zeggen of hij denkt dat het einde seizoen is.

'Ik weet niet of daar al een duidelijk antwoord op is gegeven', zegt de algemeen directeur van FC Groningen. 'Voordat ik een definitief oordeel heb dan wacht ik af. Je kan ook nog gesprekken hebben over voetbal zonder publiek. Laten we dat even rustig afwachten.'

Heftig

In eerste instantie waren alle voetbalwedstrijden tot 6 april niet door gaan. Door de nieuwe maatregelen van de regering zou het zomaar einde seizoen kunnen zijn. 'Ik vind de nieuwe maatregelen persoonlijk wel heftig', geeft Gudde aan. 'Dat betekent nog twee maanden en acht dagen.'

Persoonlijk vindt de algemeen directeur van FC Groningen het een heftige periode. 'Ik ben vijfendertig en ik kan me niet heugen dat ik ooit zoiets heftigs heb meegemaakt in mijn privé leven. Dat is zorgwekkend om mee te maken. Uiteindelijk merk je nu pas hoe goed het leven eigenlijk is.'

Testjes

De club gaat momenteel zelf bekijken of er in de begeleiding dingen anders gedaan gaan worden. Spelers worden bijvoorbeeld elke zaterdag op de club verwacht om testjes te doen. Tevens komen de trainers nog steeds bij de spelers thuis om te kijken hoe het gaat. Daarbij worden wel alle regels van het RIVM gevolgd.

'We gaan nu alle maatregelen op een rijtje zetten. Mocht het nodig zijn dan zullen we ook intern dingen gaan aanpassen', zegt Gudde.

Kort lijntje

De vader van Wouter Gudde is directeur van de KNVB. Een kort lijntje zou je zeggen. 'Zelfs in de groepsapp van de familie blijft het stil', zegt Gudde enkele minuten na de persconferentie.

Aanvoerder Mike te Wierik is wel bang dat hij zijn laatste wedstrijd al voor FC Groningen gespeeld heeft. 'Dit seizoen wordt heel lastig denk ik', zegt de verdediger. 'Hopelijk is het daarna klaar.'

Mocht er dit seizoen niet meer gevoetbald worden, dan eindigt FC Groningen op de negende plaats in de eredivisie.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus