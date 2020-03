Dit jaar geen Bevrijdingsfestival: 'Opgelucht, maar mensen gaan dit missen'

Het Bevrijdingsfestival in het Stadspark gaat dit jaar niet door. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen zetten een streep door het jaarlijkse festival.

'Gek genoeg ben ik eigenlijk opgelucht', zegt festivaldirecteur Diederik van der Meide.

Maatregelen tegen coronavirus

De Rijksoverheid heeft het verbod op het houden van evenementen en andere samenkomsten verlengd tot 1 juni. Het aantal bezoekers speelt daarbij geen rol: ook evenementen met minder dan 100 bezoekers mogen niet doorgaan. De Rijksoverheid heeft het verbod op het houden van evenementen en andere samenkomsten verlengd tot 1 juni. Het aantal bezoekers speelt daarbij geen rol: ook evenementen met minder dan 100 bezoekers mogen niet doorgaan. Door de regels gaat onder andere het jaarlijkse Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen niet door. Ook de festivals Helden van Oranje (Koningsnacht) en Kingsland (Koningsdag) zijn geannuleerd.



'Het is klaar'

'Het is klaar, ja', zegt Van der Meide in een eerste reactie.

'Maar de laatste weken werd het al steeds duidelijker dat het bijna onmogelijk zou worden om het festival te organiseren. Het was zo logisch: dit is het grootste festival van Noord-Nederland. Er zijn zo veel mensen op de been: dat risico wil je niet nemen.'

Duidelijkheid

Van der Meide was vooral bang dat het besluit nog lang op zich zou laten wachten. 'Mijn vrees was dat begin april bekend zou worden gemaakt dat de regels met twee weken zouden worden verlengd. Dat de regels nu al zijn verlengd, en ook nog eens tot begin juni, schept duidelijkheid.'

Verschrikkelijk, maar volkomen begrijpelijk

'Verder is het verschrikkelijk dat het festival niet door kan gaan, maar volkomen begrijpelijk', zegt Van der Meide. 'Onze core business is mensen bij elkaar brengen. Dat is precies wat nu niet kan.'

'En dat is jammer: mensen gaan dit festival missen. Hetzelfde geldt voor festiviteiten op Koningsdag. De lente komt eraan, dat wil je met zijn allen vieren. En juist dat kan nu niet.'

75 jaar bevrijding

Veel andere festiviteiten in aanloop naar bevrijdingsdag zijn al eerder afgelast. Dit jaar zou er meer dan normaal worden georganiseerd, omdat het op 5 mei 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd.

'Voor ons festival is dat eigenlijk minder relevant', zegt Van der Meide over de jubileumeditie waar een streep door gaat. 'Het voordeel is dat wij er elk jaar zijn. Volgend jaar zijn we er weer, en de komende twintig jaar waarschijnlijk ook nog.'

Artiesten

Vooral voor artiesten is het afgelasten van festivals een hard gelag, vindt de directeur.

'We hadden al wat contracten getekend, en daar komen we vast uit. Maar ik heb vooral compassie met de ZZP'ers. Die verdienen in de culturele sector niet heel veel geld. Voor hen is dit een heel pijnlijke maatregel.'

Laatste keer

Voor Van der Meide zelf zou het bevrijdingsfestival van 2020 het laatste zijn dat hij organiseert. Of het pijn doet dat die laatste keer er niet komt?

'Dat vind ik niet zo belangrijk', zegt hij. 'Het gaat om het publiek, niet om mij.' Vervelen hoeft hij zich in ieder geval niet: 'Er zit nu ook een boel werk aan te komen, erop gericht dat alles netjes in goede banen wordt geleid.'

Lees ook:

- Kabinet verbiedt alle samenkomsten tot 1 juni, handhaving met forse boetes

- Alles over het coronavirus