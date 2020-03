Groninger Museum schuift tentoonstellingen op

Toen het Metropolitan Museum of Art in New York besloot om tot 1 juni dicht te blijven, dacht museumdirecteur Andreas Bluhm al dat Groningen snel zou volgen. 'Het MoMa is een megabedrijf. Zij nemen zo'n beslissing pas als het echt niet anders kan. Ik had echt niet verwacht dat wij in april weer zouden openen.'

Museum redt het nog weken

'We missen nu natuurlijk elke week inkomsten. We redden het nog wel een paar weken. Maar maanden? Dat wordt spannend', vertelt Bluhm. 'De kaartverkoop, horeca en zaalverhuur liggen nu stil.' Subsidieverstrekkers, gemeente en provincie hebben hem gevraagd de tekorten in kaart te brengen.

Tentoonstellingen gaan door

De verlengde sluiting heeft uiteraard ook gevolgen voor de tentoonstellingen in het museum. Tot 5 mei staat de Italiaanse tentoonstelling Mondo Mendini geprogrammeerd, over de wereld van de man die het Groninger Museum ontworpen heeft: Alessandro Mendini.

'Die tentoonstelling komt uit Italië, dus die kan nu niet terug', zegt Bluhm. Musea over de hele wereld lenen elkaar werken uit, vaak met gesloten beurs. 'Wij hebben een werk in Boston hangen. We hebben besloten dat daar voorlopig te laten.' Bluhm denkt dat het met de Italiaanse werken niet anders zal gaan.

Kleine tentoonstelling in de zomer

In de zomer staat een kleine tentoonstelling van eigen werk in de planning. 'Die kan gewoon doorgaan', zegt Bluhm. De expositie over de bevrijding van Groningen, die vorige week open zou gaan, wordt uitgesteld.

