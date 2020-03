Kim Polling wijst zwaargewicht terecht en judoot zelf met vriend in woonkamer

Judoka Kim Polling, die zichzelf momenteel fit houdt in haar eigen huis, liet van zich horen via social media, nadat een collega judoka op vakantie was gegaan tijdens de coronacrisis. 'Heel onverstandig', zo vindt Polling.

Zwaargewicht Roy Meyer kwam samen met Kim Polling voor in een reportage van de NOS. Meyer vanaf zijn vakantieadres op Curaçao, Polling vanuit haar huis in het Italiaanse San Mauro Torinese.

'Belachelijk'

'Ik vind het echt te belachelijk voor woorden dat wanneer judotoernooien vanwege het coronavirus worden afgelast en er wordt geadviseerd om contactmomenten met anderen zoveel mogelijk te beperken, je er dan voor kiest om op vakantie te gaan. Je zoekt bewust mensenmassa's op en je laat dit vervolgens ook nog eens trots in de media zien. Wij als topsporters moeten een goed voorbeeld geven.'

'Brandhaard'

Ze richt zich persoonlijk op Meyer in een reactie op Instagram, wanneer Meyer hierop reageert: 'Voordat jij op vakantie ging, was Brabant al volop in het nieuws als 'brandhaard' van Nederland. Ik heb je van de week zelfs in een interview horen zeggen dat je op Curaçao niet eens durfde te vertellen dat je uit Brabant kwam.'

'Niet handig'

Meyer, die concurreert met Henk Grol in de klasse boven kilogram, reageert daarop: 'Ik heb mijn gezin en twee kinderen een kort uitje beloofd na lang niets samen te hebben gedaan. Achteraf gezien niet handig om naar het buitenland te gaan inderdaad.'

'Laten we bidden dat de strijd tegen corona snel gewonnen wordt. Ook ik ben inmiddels begonnen met thuis trainen. Niet makkelijk, maar we maken er het beste van', aldus Meyer.

Thuis trainen

Of het makkelijk is om thuis te trainen, de 29-jarige judoka uit Zevenhuizen laat merken dat het prima mogelijk is. Zeker doordat haar Italiaanse vriend, Andrea Regis, ook judoka is. Ze trainen dagelijks samen. 'Ik judo drie keer in de week anderhalf uur. En vijf keer in de week anderhalf, twee uur kracht en conditie training. We trainen net zo veel als anders en dat gaat uitstekend samen.'

'Gooien moet boven'

'Boven is een soort krachthonk ingericht en judoën doen we veel in de woonkamer beneden, maar het gooien doen we wel boven, vanwege de onderburen. Dingen die geen lawaai maken, kunnen we wel in de woonkamer doen, zoals pakkingen en grondgevechten. We hebben nog geen klachten gehad van de onderburen.'

'Voet gleed van bil'

Bij de krachttraining is het soms improviseren. 'De legpress doe ik met Andrea, die heeft het ideale gewicht daarvoor, 83/84 kilo. Eerst zette ik mijn voet op zijn bil, maar mijn voet gleed er dan makkelijk af of tussen zijn billen en dat is natuurlijk ook niet echt comfortabel, dus nu doen we dat met een step', lacht Polling.

Goed voor relatie?

Of het goed voor de relatie is.. 'Nou, we hebben 140 vierkante meter, dus dat scheelt', lacht ze. Nee, Andrea is heel lief en rustig het is hooguit dat ik soms een beetje geïrriteerd kan zijn bij het trainen.'

'Zo houd ik wel van muziek tijdens het trainen en toen hij een keer mijn muziek afzette, was ik een beetje geïrriteerd. En hij zweet bijvoorbeeld heel snel. Ja, daar kan hij niks aan doen natuurlijk, maar daar glijd ik dan over uit en dan klaag ik. Maar nee, Andrea is heel makkelijk, dus dat scheelt.'

'Hij is ook blij zolang ik schoonmaak in huis en er wordt vier keer per dag gedoucht, dus dat kost nogal wat tijd. En verder koken en trainen. Ik ben nog meer kapot dan normaal, haha. We moeten soms echt even rustig aan doen.'

Zingen op balkon

Verder is het op sommige plekken in Italië gebruikelijk om muziek te maken vanaf het balkon. Alleen bij huize Polling merken ze daar niet heel veel van. 'Ja, ze doen niet echt mee in onze straat. Andrea ging nog wel een keer zingen en toen kwam er nog wel wat gejuich uit de omgeving, maar het was eenmalig.'

Italiaans

Of Polling nog tijd overhoudt voor andere dingen, zoals Italiaans leren? Niet echt. 'Ik had Italiaanse lessen, maar de scholen zijn dicht nu en thuis kan ik me niet zo goed motiveren. Ik ben ook gewoon vaak druk met schoonmaken en moe van de trainingen. Maar iedereen begrijpt wat ik zeg en ik snap het meeste wel. En samen oefenen dat moeten we maar even niet doen, nu we samen opgesloten zitten, haha.'

Schoonheidsspecialist noodzakelijk?

Twee weken geleden ging alles op slot in Italië. 'Op een gegeven moment mocht je alleen voor strikt noodzakelijke dingen de deur uit. Toen wilde de moeder van Andrea nog naar de schoonheidsspecialist voor haar voeten. En toen we vroegen of dat wel echt noodzakelijk was, was ze echt van: Ja, maar… Tja, voor sommigen is dat misschien noodzakelijk', lacht Polling. 'Maar uiteindelijk is ze toch niet gegaan hoor.'

Niet alleen je eigen gezondheid

Polling wil iedereen tot slot nog een keer waarschuwen voor het gevaar van het coronavirus. 'Het was niet per se tegen Roy Meyer, het geldt natuurlijk voor iedereen.'

'Ik zie ook filmpjes voorbij komen dat mensen nog gewoon naar het park gaan. Het is gewoon niet alleen je eigen gezondheid, die je op het spel zet, maar juist ook vooral die van andere mensen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen dat beseffen', besluit Polling.