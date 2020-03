'UMCG heeft op vele paarden gewed en was heel goed voorbereid'

De uitspraken van UMCG-microbioloog Alex Friedrich maakten de tongen los, maandag. In de Groene Amsterdammer zei hij dat het UMCG zich losmaakte van het landelijke beleid, en dat zijn ziekenhuis medewerkers volop testte op corona.

Hoezo capaciteitsprobleem?

Moraal van zijn verhaal: capaciteitsprobleem, hoezo capaciteitsprobleem? 'Hoe kan een land als Nederland, met de meeste artsen-bioloog per inwoner, nou een capaciteitsprobleem hebben?', vroeg Friedrich zich maandagavond in Nieuwsuur nogmaals af.

Feit is dat er in Groningen volop wordt getest, terwijl er in de rest van Nederland nauwelijks wordt getest en in Noord-Brabant zelfs helemaal niet meer, vanwege tekorten. Vooral wattenstaafjes en vloeistoffen om het virus te doden raken op.

Vooruitziende blik

Maar bij het UMCG is dat dus niet aan de hand. Daar hadden ze kennelijk een vooruitziende blik. 'Wij hebben ingekocht bij verschillende fabrikanten', vertelde Coretta van Leer van het UMCG in Nieuwsuur. 'We merken nu dat dat een goede zaak is geweest. Als ze dat in Brabant ook hadden gedaan, hadden ze nu wellicht geen tekorten gehad.

Friedrich: 'Het is een goede zaak dat we het nu merken, zodat we heel hard kunnen werken om het op te lossen.'

Heel goed voorbereid

Ann Vossen, viroloog en lid van het Outbreak Managementsteam, bekende in Nieuwsuur dat ze in Groningen hun zaakjes meer dan goed voor elkaar hadden.

'Een groot deel van Nederland heeft één specifiek apparaat gebruikt', aldus Vossen, 'terwijl men in Groningen op heel veel paarden heeft gewed. Ik weet niet of ze dat bewust hebben gedaan, maar ze waren daar gewoon heel goed voorbereid.'

