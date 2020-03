Intensive Care-baas UMCG: 'Met maximale inspanning kan het Noorden corona aan'

Over twee dagen gaat het crisisrooster op de Intensive Care (IC) van het UMCG in. Twee dagen eerder dan gepland zijn alle verloven ingetrokken en werkt alles en iedereen fulltime.

Dat het rooster eerder ingaat, heeft alles te maken met de opvang van patiënten uit het zuiden. Nu die erbij komen, moet de afdeling eerder opschalen, vertelt Peter van der Voort, hoofd van de IC in het grootste Groningse ziekenhuis.

Groningse golf

Zijn afdeling is er klaar voor, zegt hij. Ook om noordelijke patiënten op te vangen als het zover is. Hij verwacht de Groningse golf aan coronapatiënten in de eerste twee weken van april. 'Ik denk dat het tussen de honderd en tweehonderd zullen zijn. Dat is een heel grove schatting.'

Op dit moment liggen alleen coronapatiënten van buiten onze provincie in het UMCG. Dat zijn er twaalf. Daarnaast liggen meer dan twintig patiënten op de intensive care die geen coronapatiënt zijn, maar bijvoorbeeld een hartoperatie hebben ondergaan.

Daarmee is het standaard aantal bedden op de intensive care van het UMCG zo goed als vol. 'Dit is eigenlijk een normale situatie; we draaien altijd op dit aantal bedden.'

Opschalen

Maar hoe moet het dan als de piek in onze provincie komt? Dan kan het UMCG opschalen, zegt hij en andere ziekenhuizen doen dat ook. Zijn eigen ziekenhuis kan maximaal honderd bedden realiseren, door allerlei oude IC's te heropenen en eventueel ook de verkoeverkamers te gebruiken.

In totaal moet het Noorden zeker honderdvijftig bedden op verschillende IC-afdelingen weten te realiseren. 'We zijn nog steeds zoekende, waar kunnen nog bedden bij.' Beademingsapparatuur is geen groot probleem in het Noorden. 'Meer apparaten zouden helpen, maar we hebben die honderdvijftig wel.'

Zuiden vs Noorden

Het UMCG gaat ondertussen door met de opvang van patiënten uit het zuiden. Dat moet, vindt Van der Voort. 'Het probleem is groter dan een regionaal probleem. Het is onze plicht om hulp te bieden.'

Toch hoeven Groningers niet te vrezen. Ook voor hen zal straks plek zijn, zegt hij. 'Ik vind het belangrijk een balans te vinden tussen patiënten uit het zuiden en onze eigen regio. We maken per dag de inschatting wat we aan bedden voor het zuiden beschikbaar hebben.'

Bovendien rekent hij ook op een wederdienst, mocht het nodig zijn. 'Ik verwacht dat andere regio's ons ook helpen.'

Zorgen?

Al met al denkt Van der Voort dat het noorden het aankan. 'We zullen ons maximaal moeten inspannen, maar het is reëel dat we het dan redden.' Zorgen heeft hij wel. 'Het is niet alleen de IC. De gewone afdelingen in het ziekenhuis liggen straks ook vol met coronapatiënten. Dus ook de rest van het ziekenhuis komt onder druk te staan.'

'We vragen bijna het onmenselijke van verpleegkundigen en dokters. Alle vrije tijd zijn ze kwijt; ze zitten de hele dag ingepakt. Het zijn zware omstandigheden en het is ook nog eens emotioneel zwaar. Het is een immense druk op de afdeling.'

