Maartenscollege stopt met schoolexamens

Het Maartenscollege in Haren (Foto: RTV Noord / Robert Pastoor)

Het Maartenscollege in Haren stopt per direct met de schoolexamens. Dit zijn de toetsen die moeten worden afgenomen voor het Centraal Examen in mei.

De school was deze week volop bezig met de laatste toetsronde, maar stopt nu toch. Reden zijn de verscherpte maatregelen die het kabinet maandag afkondigde, waaronder een verbod op bijeenkomsten.

'De druk moet er af'

De vakbonden en de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) namen daarop het standpunt in dat de schoolexamens niet door kunnen gaan, omdat leerlingen daarvoor op school moeten komen. Rector Roel Scheepens zegt dat het niet meer vol te houden was door te gaan na de persconferentie van het kabinet. De druk van de examens moet er nu echt af.

'Gezondheid heeft prioriteit'

Ook Openbaar Onderwijs Groningen schrapt de schoolexamens. Bestuursvoorzitter Theo Douma: 'Op het moment dat je niet grotere groepen dan drie bij elkaar wilt hebben, is het onmogelijk om de examens door te laten gaan. Het is heel vervelend, maar de gezondheid van leerlingen en personeel heeft nu even prioriteit.'

Meer besturen zullen naar verwachting binnenkort dit besluit nemen.

Centraal examen?

Het kabinet maakt in de loop van dinsdag meer bekend over de gevolgen van de verscherpte maatregelen voor de examens. Het gaat dan om zowel de schoolexamens als het Centraal Examen in mei.

De Algemene Onderwijsbond en de VO-raad willen dat ook het Centraal Examen wordt geschrapt. Dit gebeurde een keer eerder, namelijk in 1945.

Lees ook:

- Ons liveblog over het coronavirus

- Alles over het coronavirus