Thuis in quarantaine: 'Boodschappen laten bezorgen valt nogal tegen'

Het echtpaar Koos en Alie Prak uit Delfzijl zit sinds ruim een week thuis in quarantaine als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. 'We willen geen risico's lopen', zegt Koos Prak.

'We redden ons aardig, maar gaan er niet meer uit.' Ze hebben allebei een zwakke gezondheid. 'Ik heb geen weerstand meer en moet constant hormonen slikken. Vooral in deze tijden van corona is het flink uitkijken.'

Boodschappen

Nu ze thuis zitten, kunnen ze niet meer naar de winkel voor de dagelijkse boodschappen. 'Toen dachten we: laten we nou gewoon boodschappen bestellen en thuis laten bezorgen! Dan hoeven we onze kinderen er niet mee te belasten en het is wel de makkelijkste manier.'

Maar dat valt in de praktijk nogal tegen. 'De ene na de andere winkel laat weten dat ze het hartstikke druk hebben en daar helemaal geen tijd voor hebben.'

Kinderen helpen

'We zijn in de gelukkige omstandigheid dat de kinderen af en toe nog wel wat boodschappen doen. Eigenlijk willen we dat liever niet en het gewoon zelf in de hand houden, maar dat is dus niet mogelijk.'

'Het gaat niet alleen om ons hè? Er zijn heel veel mensen met een zwakke gezondheid en ouderen die de deur haast niet meer uit komen. We hebben hier twee deuren verderop een buurvrouw die helemaal alleen is. Zij heeft een groter probleem, want ze heeft geen kinderen in de buurt.'

