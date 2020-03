Noordelijke zorginstellingen hebben duizenden mensen nodig

De zorginstellingen in het Noorden hebben door de coronacrisis op korte termijn duizenden extra mensen nodig. Dat zegt Zorgplein Noord, de overkoepelende organisatie van 270 zorg- en welzijnsinstellingen in Groningen, Friesland en Drenthe.

'Gemiddeld hebben de zorginstellingen nu tussen de zeven en vijftien mensen nodig', legt Matthijs van Walsum van Zorgplein Noord uit. 'Als ik dan spreek voor 270 instellingen, dan kun je het wel uitrekenen.'

Meer werkdruk

Door de corona ligt er extra druk op de verzorgingstehuizen. 'De tehuizen zijn ook nog eens gesloten voor bezoekers. Dat betekent dat er ook geen mantelzorgers naar binnen mogen en dat zorgt voor nog eens extra werkdruk voor het personeel.'

Zorgplein Noord put uit de landelijke website Extra handen voor de zorg, waar mensen zich kunnen aanmelden om in de zorg aan de slag te gaan.

Wie worden er gezocht?

'We zijn vooral op zoek naar mensen met ervaring in de zorg, maar mensen die geen ervaring hebben zijn ook van harte welkom. Die kunnen we bijvoorbeeld via het Rode Kruis ergens plaatsen', zegt Van Walsum.

Bij de aanstelling van de mensen wordt streng gelet op ziekteverschijnselen, want zieke mensen komen niet in aanmerking.

Van Walsum vreest dat er nog veel meer mensen nodig zijn als er zich een coronaexplosie voordoet zoals in Brabant. 'Daar zijn ook mensen gerekruteerd uit bijvoorbeeld Gelderland. Wij zouden naar Overijssel kunnen kijken.'

Bij Zorgplein Noord is het dus alle hens aan dek momenteel om personeel en zorginstellingen bij elkaar te brengen. 'We werken bijna allemaal van uit huis. Het is wat behelpen maar we kunnen het aan', aldus Van Walsum.

