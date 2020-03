Noordpool Orkest biedt met hartverwarmend liedje troost op afstand

Het nummer heet Muziek voor oude mensen die nog krachtig zijn. Orkestleider Reinout Douma hoopt ermee wat vrolijkheid aan te brengen in moeilijke tijden.

'Deze tekst leent zich er nogal voor. Het is een gedicht van dichteres Vasalis uit Roden. Janne Schra en ik hebben het een tijdje geleden al op muziek gezet. Ik vond die tekst zó mooi', vertelt Douma op Radio Noord.

Clip opgenomen

De dirigent trommelde via een appgroep al zijn orkestleden op, die momenteel ook thuis zijn om voor hun kinderen te zorgen of digitaal muziekles geven. 'Iedereen was enthousiast en zette meteen zijn iPad of computer aan.'

Voordeel was dat de muziek eerder al was opgenomen, die staat zelfs al op Spotify. 'We hoefden dus alleen maar het beeld op te nemen. Producer Michiel Hoogenboezem is nu keihard aan het monteren. Het filmpje moet vanmiddag om half zes klaar zijn. Het gaat dan in elk geval digitaal in première.'

Zoveel mogelijk mensen

Maar Douma denkt ook al aan de verpleeg- en verzorgingstehuizen: 'We zijn bij de gemeente aan het inventariseren of er desnoods een vrachtwagen met een videoscherm door de wijken kan rijden. Misschien kan het ook op tv komen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen dit kunnen zien en er beetje vrolijk van worden', aldus Douma op Radio Noord.

De orkestleider denkt ook al aan een volgende stap. 'Misschien kunnen we volgende week wel écht live muziek op afstand opnemen, met behulp van apps als DanceLab of JamKazam. Dat is andere uitdaging. Maar dit vond ik hét moment om wat vrolijkheid aan te brengen en troost te geven aan oudere mensen en verzorgers die het nu zwaar hebben.'

