'Een totale stilstand komt er zeker niet, er zal vervoerd blijven worden'

''Storm voor de stilte'. Zo vat Gerrit Hes, directeur en eigenaar van transportbedrijf Reining in Hoogezand de situatie rond de corona-uitbraak samen. Alle 350 trucks zijn nog onderweg in Europa, maar Hes' verwachting is dat het op korte termijn helemaal kan inzakken.

Een scenario hoe het gaat verlopen, is niet te maken. Met name de onzekerheid hoelang de coronacrisis gaat duren maakt het complex. 'Degene die een goed beeld heeft mag me bellen,' zegt CFO Maurice de Wilde van Koopman Logistics in Noordhorn.

Scenario's

'Hoelang gaat het duren en wat gaat er gebeuren bij een eventuele totale lockdown? We zijn ons aan het voorbereiden op scenario's en bekijken het vooral van dag tot dag.' Het verhaal van nu bij Koopman is dat alle 500 trucks, veelal internationaal, allemaal nog onderweg zijn.

Chauffeurs fit houden

Waar beide bedrijven ook nadrukkelijk de aandacht voor moeten hebben is het gezond houden van de chauffeurs. 'Als we ziekte krijgen dan hebben we een probleem', vertelt Hes. 'We hebben bijvoorbeeld een brief naar onze klanten gestuurd om aandacht te vragen voor het netjes behandelen van onze mensen op laad- en losplaatsen.'

Thuis en op kantoor

'Onze planners werken in twee ploegen om en om een week thuis en op kantoor, zodat het werk door kan gaan, mochten we met het coronavirus te maken krijgen', aldus De Wilde, 'En in onze grote werkplaats moeten we de onderlinge afstand van minimaal anderhalve meter waarborgen.'

Autofabrieken dicht

De kilometers vliegen nu nog onder de wielen van de vrachtwagens door, maar dat kan volgende week zomaar anders zijn. Het sluiten van autofabrieken gaat negatieve gevolgen hebben. In totaal zijn in heel Europa op dit moment bijna 150 fabrieken sowieso tot eind maart of medio april gesloten. Alleen al in Duitsland gaat het om meer dan 40 fabrieken.

Dat realiseert De Wilde zich. 'Zestig procent van onze omzet realiseren we met het vervoer van auto's, dus de komende weken gaat het wel rustiger worden en ga er maar vanuit dat alles in de transportwereld na 6 april nog niet weer normaal is.'

Deze week draaien we volop door, maar voor volgende week hebben we nog geen beeld Gerrit Hes - Directeur-eigenaar Reining

Snel minder opdrachten

Reining vervoert dagelijks voor diverse grote Europese merken in de automotive-industrie onderdelen en des te langer de fabrieken stil staan des te meer het gevoeld gaat worden. 'Als de klant geen producten kan maken dan zullen de opdrachten snel teruglopen', weet Hes.

Geen beeld

Hij schatte het omzetverlies voor zijn bedrijf begin maart al op 5 tot 10 procent. 'Deze week draaien we volop door, maar voor volgende week hebben we nog geen beeld.' Wat bijvoorbeeld al stil lag, was het vervoer van onderdelen voor Mercedesfabrieken in China vanuit de haven van Bremen. Mogelijk komt dat binnenkort weer een beetje op gang.

Vrij bewegen

Reining heeft vijf vestigingen, waarvan drie in Duitsland. Een kleine 300 trucks rijden met een Duits kenteken, maar het transportbedrijf bedient veel meer Europese landen. 'We zijn blij dat de buitengrenzen van Europa dichtgegaan zijn, waardoor we binnen Europa nog vrij kunnen bewegen.' Deze week worden alle Europese landen waar Reining naartoe rijdt variërend van Frankrijk tot Liechtenstein dagelijks aangedaan.

Bij Koopman is het openblijven van de grenzen cruciaal stelt De Wilde vast. 'Voor ons is vooral de grens tussen Nederland en Duitsland belangrijk. We vervoeren veel vanuit de havens in Nederland en België richting Duitsland, dus die route moet open blijven.'

We zijn een stevig bedrijf met een solide basis en dan kun je wat hebben Maurice de Wilde - CFO Koopman Logistics

Geen paniek

Ondanks de toenemende onzekerheid is er volgens De Wilde geen paniek. 'We zijn een stevig bedrijf met een solide basis en dan kun je wat hebben. Een totale stilstand komt er zeker niet. Er zal vervoerd moeten blijven worden. Mensen blijven eten en er blijft geproduceerd worden.'

Hes voegt er nog aan toe voorrang te geven aan opdrachten in de primaire sfeer. 'Dan moet je denken aan producten voor de medische zorg, hygiënemiddelen en voeding.'

Lees ook:

- Ons liveblog over het coronavirus

- Alles over het coronavirus