Tbs met dwangverpleging voor steekpartij op terras Grote Markt

De verdachte van een steekpartij op de Grote Markt in Groningen is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij krijgt geen celstraf.

De man stak in september vorig jaar een willekeurige terrasganger met een mes in zijn nek. Een andere man die probeerde in te grijpen, raakte gewond aan zijn hand. Een vrouw die op het terras zat, raakte ook gewond.

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de man voor poging tot doodslag. Volgens gedragsdeskundigen lijdt hij aan een ernstige psychiatrische stoornis in combinatie met een hersenbeschadiging als gevolg van een beroerte.

Grote kans op herhaling

De man wilde niet gedwongen worden opgenomen in een inrichting. Na zijn aanhouding verklaarde hij dat hij met de steekpartij onder zijn eigen voorwaarden hulp had willen afdwingen.

De deskundigen schatten de kans op herhaling als heel groot in, vooral omdat de man nauwelijks beseft dat hij ziek is en omdat hij de hulpverlening wantrouwt. Om die reden adviseren zij hem gedwongen te laten behandelen in een tbs-kliniek. De rechter neemt dit advies over.



Behandeling moet voorop staan

Hoewel het gaat om een zeer ernstig feit, ziet de rechtbank geen reden om naast de tbs nog een gevangenisstraf op te leggen, zoals het Openbaar Ministerie had geëist. De man zal naar verwachting langdurig de zwaarst mogelijke behandeling moeten ondergaan. Gezien zijn gevorderde leeftijd vindt de rechtbank dat die behandeling voorop moet staan en zo snel mogelijk moet beginnen.

Lees ook:

- Steekpartij Grote Markt was schreeuw om hulp; OM eist drie jaar cel en tbs

- Slachtoffer steekpartij Grote Markt: 'Hij keek raar uit zijn ogen'

- Drie gewonden bij steekpartij op terras Grote Markt in Stad (update)