Zitting Raad van State over gaswinning is begin juni, mits coronavius het toestaat

De Raad van State buigt zich op dinsdag 2 juni over de beroepen die zijn aangetekend tegen het gasbesluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. Als het nodig is kan de zaak verdergaan op woensdag 3 juni.

De zitting kan echter ook uitgesteld worden als maatregelen rondom het coronavirus daarom vragen. Tot nu toe zijn de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan van kracht tot 1 juni.

Gasbesluit

Het besluit van Wiebes is dat er dit lopende gasjaar 11,8 miljard kubieke meter gas gewonnen mag worden in Groningen. In de praktijk is er mede door de zachte winter minder gas nodig, meldden Gasunie en Wiebes eerder al.

Twaalf beroepschriften

In totaal zijn tegen dit besluit twaalf beroepschriften ingediend bij de hoogste bestuursrechter van het land. De Groninger Bodem Beweging is een van de bezwaarmakers. Het merendeel is particulier.

Het is de eerste keer in jaren dat er geen beroep is aangetekend door de provincie, de aardbevingsgemeenten, de Veiligheidsregio en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest.

Lees ook:

- Definitief geen beroep tegen gasbesluit: 'Uit de gevechtshouding' (oktober 2019)