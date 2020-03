NOM en kredietunies geven bedrijven betalingsruimte

Bedrijven die geld hebben geleend bij de NOM en nu in problemen verkeren, mogen hun aflossing en rentebetalingen op een later moment doen. Ook de noordelijke kredietunies versoepelen hun betalingsafspraken.

Er zijn zo'n 175 bedrijven die gebruikmaken van financiële ondersteuning door de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij of fondsen die door de NOM worden beheerd, zoals het Groeifonds voor Noord-Groningen, het MKB Fonds Drenthe en de Friese Ontwikkelings Maatschappij.

Vanuit de bedrijven bestaat veel behoefte aan minder strenge betalingsafspraken, laat de NOM weten. Enkele tientallen ondernemingen hebben inmiddels gebruikgemaakt van de verruiming van de betalingsmogelijkheden. De regeling geldt voor de komende drie maanden.

Beetje lucht

'De NOM wil actief en coulant omgaan met verzoeken om opschorting van aflossing en uitstel van betaling van de rente', zegt NOM-directeur Nina Boonstra. 'We realiseren ons terdege dat dit geen afdoende oplossing is voor alle problemen, maar het kan in ieder geval een beetje lucht geven aan de ondernemingen de komende tijd.'

Bedrijven die een beroep doen op de versoepelde regeling kunnen erop rekenen dat ze van de NOM binnen een paar dagen een reactie krijgen op hun verzoek.

Kredietunie Groningen, Kredietunie Westerkwartier en Kredietunie Eemsregio treffen vergelijkbare maatregelen.

Kredietunie Groningen heeft per mail een inventarisatie gedaan onder haar 25 bedrijven in portefeuille. 'Tot nog toe hebben we geen aanvragen afgerond, maar we hebben een aantal horecazaken gefinancierd, ik ga er vanuit dat ze onze support wel nodig zullen hebben', zegt bestuurslid Hans Bruining.

Kredietunie Eemsregio heeft de twaalf bedrijven waaraan leningen zijn verstrekt laten weten dat ze allemaal tot eind juni uitstel van betaling van rente en aflossing krijgen. Een aanvraag hoeven ze niet eens te doen.

Belronde

Ronald Seinen van Kredietunie Westerkwartier: 'We hebben een belronde langs de kredietnemers gedaan. Van de vier bedrijven die we hebben gefinancierd, hebben drie geen problemen. De vierde is er een in de horeca, maar die ondernemer is een creatieve vent en is gaan thuisbezorgen.'

Mocht de nood aan de man zijn, dat zal Kredietunie Westerkwartier betalingsafspraken coulant hanteren.

Garantieregeling

Samen met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) bekijkt de NOM ook naar andere manieren waarop ondernemingen door de moeilijke tijd heen geholpen kunnen worden. Er lopen nu gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over accreditatie van de ROM's voor een landelijke garantieregeling voor overbruggingsfinancieringen.

Nu kan alleen nog maar de huisbankier aanvragen afhandelen voor de huidige garantieregeling, zoals de Borgstelling MKB-kredieten.

