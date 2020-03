Het Hogeland zet digitale stamtafel in tegen eenzaamheid

'Vooral tijdens deze coronacrisis is dit belangrijk', stelt Ronald Helder, bedenker van de stamtafel. De gemeente Het Hogeland heeft besloten het digitale platform voor al haar inwoners beschikbaar te stellen.

Eenzaam

Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat inwoners zich eenzaam en angstig voelen, stelt de gemeente. Het digitale platform maakt het voor mensen toch mogelijk om online familie, vrienden, mantelzorgers en hulpverleners te ontmoeten.

Ronald, die opgegroeid is in Haren, is blij dat Het Hogeland de eerste gemeente is die het digitale platform op grote schaal gaat inzetten. De stamtafel is namelijk niet nieuw en wordt al door diverse instanties gebruikt.

Bedacht voor familie

'Mijn inmiddels overleden vader had de ziekte van Alzheimer. Hij wilde graag met anderen en met de familie in contact komen. Ik heb vrienden gevraagd om een advertentieloos platform te maken. Mijn vader kon hier vervolgens mee aan de slag en hij heeft het intensief gebruikt', zegt Ronald.

'Je kan in een veilige, online omgeving mensen uitnodigen voor je stamtafel. Mensen kunnen er praten en foto's en video's delen. Gewoon vanuit huis', legt Ronald uit. Hij hoopt dat inwoners van Het Hogeland er ook afleiding kunnen vinden.

Bekende naam

Zijn moeder, die nog steeds in Haren woont, heeft de naam van het platform bedacht.

'Ik moest op zaterdag echt stil zijn van mijn vader als er moppen op Radio Noord verteld werden tijdens de Stamtoavel. Mijn moeder vroeg: kunnen we dat voor papa niet stamtoavel noemen? Om het digitale platform breed in Nederland neer te zetten, hebben we het wel de Nederlandse naam stamtafel gegeven', zegt Helder.

Alleen

Ronald kan zich heel goed voorstellen hoe mensen die hun familieleden niet kunnen zien, zich voelen.

Ook hij heeft momenten gehad met zijn vader dat hij niet te spreken was. Bijvoorbeeld toen het een week lang slecht weer was en ijzelde. 'Toen was dit een perfecte manier om met mijn vader in contact te komen en kon hij ook anderen spreken', vertelt Helder.

Maar Facebook dan?

'Wij hebben geen reclame en alles zelf in de hand. Ook is de stamtafel heel simpel in gebruik zonder allerlei toeters en bellen. De privacy van mensen staat bij ons hoog in het vaandel', aldus Ronald.

Mensen die zich willen aanmelden kunnen dit doen via www.hethogeland.nl/stamtafel.

Het platform blijft in ieder geval drie maanden beschikbaar.

