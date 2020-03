Voedselbank gaat pakketten bezorgen bij cliënten en krijgt cadeau van Defensie

'De veiligheidsmaatregelen worden steeds strenger, ook voor onze eigen mensen. Sommige daarvan behoren zelf tot een risicogroep', verklaart voorzitter Ulfert Molenhuis. 'Mensen moeten sinds gisteren daarom al buiten staan, uit elkaar. Ze mogen niet meer naar binnen.'

Veel hulp

De voorbereidingen voor het bezorgen van de pakketten werden veertien dagen geleden al getroffen. 'Alle adressen hebben we, we weten ongeveer wat mensen nodig zijn en hoe groot de gezinnen zijn', vertelt Molenhuis op Radio Noord.

De Voedselbank Groningen krijgt bij de bezorging van de achthonderd pakketten per week hulp van stichting Present, de provincie, gemeente Groningen en kerken. Ook FC Groningen doet mee: de club heeft busjes ter beschikking gesteld.

Pallets van Defensie

De Voedselbank mocht dinsdag bovendien een stuk of negen pallets van Defensie verwelkomen, met onder meer zuivelproducten, groente en fruit. Deze producten bleven over nadat een schietoefening in Duitsland werd afgelast vanwege het coronavirus. Ook andere distributiecentra van voedselbanken in ons land werden door de militairen verblijd.

'Wij verdelen de spullen die bij ons zijn afgeleverd over de andere voedselbanken in de provincie', vertelt Molenhuis.

Warme maaltijden

Volgens hem loopt ook de maaltijdenactie van 't Feithhuis als een trein. Omdat het stad-Groninger restaurant vanwege de coronacrisis voorlopig gesloten is, besloot de uitbater te gaan koken voor de voedselbank.

De komende drie maanden maken de koks 48.000 warme maaltijden. Het benodigde bedrag - 120.000 euro - was binnen een week op tafel. 'Van alle kanten kregen we hulp. Van fondsen, particulieren, gemeente, provincie. Daar zijn we erg dankbaar voor.'



Zorgen over lockdown

Toch maakt Molenhuis zich wel zorgen. 'Binnenkort verwachten we wel een lockdown. Als er dan zou worden gehamsterd, halen we veel minder eten binnen voor onze cliënten. Want als de schappen van de supermarkten leeg zijn, zijn er ook geen overschotten die wij kunnen meenemen. Ook daarom roep ik op: ga niet hamsteren. De bevoorrading van de supermarkten is op peil en de verwachting is ook dat die op peil zal blijven. Er is geen enkele reden om tien pakken toiletpapier of vijftien kilo aardappelen te halen. Bovendien zet je daarmee de armste kant van Nederland in de kou.'

