Verscherpte maatregelen leiden in Groningen nog niet tot afsluiting openbare locaties

Dat maakte voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio bekend. Zolang mensen voldoende afstand houden wil hij niet streng optreden.

Schuiling laat weten tot dusver tevreden te zijn over de naleving van de aangescherpte maatregelen.

Geen plekken gesloten

Vooralsnog worden er in Groningen geen openbare locaties gesloten. 'Alleen als het heel vervelend door blijft gaan, kan het zijn dat we onze regels moeten aanscherpen.'

Er worden de komende tijd ook geen extra ambtenaren of agenten ingezet, zegt Schuiling. 'We attenderen ze er wel op dat ze extra op de maatregelen moeten gaan letten. Maar het is niet zo dat allerlei verloven van agenten of buitengewoon opsporingsambtenaren zijn ingetrokken. Dat soort dramatische Telegraafkoppen willen we in Groningen voorkomen.'

Vuilniszakken voor ramen

De politie is in de afgelopen dagen één horecagelegenheid binnengelopen waar de eigenaar is gevraagd zijn gasten naar huis te sturen. 'Het was een plek waar men met vuilniszakken de ramen had afgeplakt. Dat is niet heel erg verstandig', zegt Schuiling.

Schuiling benadrukt dat nog niet duidelijk is of de horeca ook gesloten blijven. De Rijksoverheid moet daarover nog een besluit nemen.

'Mogelijk later dit jaar 75 jaar bevrijding vieren'

Wat Schuiling betreft wordt er hopelijk later in het jaar invulling gegeven aan de viering van 75 jaar bevrijding. Alle evenementen rondom die viering, inclusief het jaarlijkse Bevrijdingsfestival in het Stadspark, zijn afgelast.

