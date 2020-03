Groningse campings gaan open ondanks coronacrisis: 'Maar het zijn onzekere tijden'

Een belronde langs campings leert wel dat geen enkele campingeigenaar zijn poorten verplicht moet sluiten.

'Totdat de gemeente Westerwolde anders besluit, gaat de camping binnen de geldende en actuele richtlijnen 1 april open', staat op de website van camping Wedderbergen.

Telefoon roodgloeiend

Bij camping De Watermolen in Opende staat de telefoon roodgloeiend. 'Je hebt momenteel twee groepen bellers. De ene groep wil annuleren en de andere groep informeert of er nog plek is', zegt Ramona Mulder.

Haar camping opent in het paasweekend de deuren. De gemeente Westerkwartier gaf dinsdag aan dat de camping open mag, mits de richtlijnen in acht worden genomen. 'Maar dat kan zomaar veranderen, wat dat betreft zijn het onzekere tijden.'

Normaal gesproken zitten we met Hemelvaart en Pinksteren helemaal vol Ramona Mulder - Camping De Watermolen

'We beschikken over voldoende ruimte en zullen er op de camping zeker rekening mee houden. We kunnen de camping dan ook niet volplannen. Normaal gesproken zitten we met Hemelvaart en Pinksteren helemaal vol, maar zoals het er nu uitziet, zal dat dit jaar niet het geval zijn.'

'Meer ruimte'

'Wij gaan komende vrijdag open', zegt een medewerkster van camping De Bouwte in Midwolda. 'We hebben ongeveer tachtig seizoensplaatsen en het merendeel van deze gasten heeft bij ons meer ruimte dan in de eigen woning.'

Handhaven?

Een ander punt is de controle op het bewaren van de anderhalf meter afstand.

'Ik denk dat ieder weldenkend mens daar na dit weekend wel serieus rekening mee houdt. Maar als de regels niet nageleefd worden, kunnen we ook zelf nog besluiten om de camping te sluiten', stelt Ramona Mulder. 'Als dat nodig is, zou dat een gigantische strop zijn.'

