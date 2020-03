Lois Abbingh: 'We waren graag naar Tokio gegaan'

'Een paar maanden geleden werden we wereldkampioen en we hadden graag in die mood naar de Spelen in Tokio gegaan, maar gezien de verspreiding van het virus en de grote gevolgen had ik er wel rekening mee gehouden. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is.'



Abbingh kan niet voor alle internationals spreken, maar zij wil er in 2021 zeker nog bij zijn. 'Ik denk dat de meesten in onze groep nog wel een jaar door willen, maar voor mij geldt dat zeker. Ik zou sowieso niet stoppen na Tokio, want ik heb onlangs nog een contract voor drie jaar getekend bij Odense in Denemarken.'

Abbingh, die op het WK in december in de finale tegen Spanje in de slotseconden het winnende doelpunt maakte, zit momenteel in quarantaine in Rusland, waar ze aan haar laatste maanden bezig is bij de Russische club Rostov Don. Over zes dagen mag ze weer naar buiten.

