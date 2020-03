Als er al gevoetbald wordt voor 1 juni, dan zonder fans

Het stadion van FC Groningen is zeker tot 6 april dicht (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De aangescherpte maatregelen hebben geen extra gevolgen voor de voetbalcompetities voor profs en amateurs in ons land. Alle sportclubs blijven, zoals werd eerder besloten, tot en met 6 april dicht.

Maar over de periode daarna is volgens de KNVB nog veel onduidelijk.

Uitzondering

Het kabinet maakte maandag bekend dat alle evenementen tot 1 juni verboden worden. Of sportclubs daar ook onder vallen, was in eerste instantie nog onduidelijk. Het ministerie van Volksgezondheid en Sport heeft daar dinsdag aan de KNVB uitsluitsel over gegeven: voor sportverenigingen geldt een uitzondering op de nieuwe regels.

Hoe nu verder?

Voor het eventuele vervolg van de voetbalcompetities in ons land schetst de KNVB nu drie scenario's: de competities worden uitgespeeld vóór 30 juni, de competities worden uitgespeeld na 30 juni of ze worden niet uitgespeeld. Mocht de eerste optie uit de bus rollen, dan worden de wedstrijden tot 1 juni dus in elk geval zonder publiek gespeeld.

'We begrijpen zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel rekening mee moeten houden in onze scenario's', schrijft de voetbalbond.

In aanloop naar 6 april moet er een knoop over de competities doorgehakt worden. Ook de UEFA moet zich nog buigen over de kwestie.

