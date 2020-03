Oude ziekenhuizen blijven ondanks hoge nood dicht: 'Het is een schroothoop'

Ook als de druk op Groningse ziekenhuizen te hoog wordt, blijven de deuren van het voormalige Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl en het St. Lucas in Winschoten gesloten.

Het kost te veel geld om de panden op te knappen, vertellen de betrokken partijen.

Petitie

SP-raadslid Harry Rozema uit Appingedam kwam vorige week met het idee om het Delfzicht ziekenhuis te heropenen, nu de druk op Brabantse ziekenhuizen steeds groter wordt. Hij startte een petitie, die inmiddels ruim 1.200 keer ondertekend is.

'Ik schrok van de situatie in andere landen. Als dit overwaait en we krijgen het hier niet onder controle, wat moet je dan?', vraagt Rozema zich af. 'Ik zeg niet dat het hele ziekenhuis opgeknapt moet worden. Misschien een gedeelte, zoals de spoedafdeling, om meer capaciteit te krijgen. Niet geschoten is altijd mis.'

Schroothoop

Vastgoedontwikkelaar Breadstone is eigenaar van het voormalige Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl. Volgens medewerker Maxim Ruitenbeek kan het niet uit om het pand op te knappen:

'Het is eigenlijk één grote schroothoop. Er is geen elektriciteit meer, de leidingen zijn weg en het is gevaarlijk om binnen te komen. Ik snap het initiatief en ik sta er niet onwelwillend tegenover, maar eigenlijk is er geen beginnen aan.'

Wie gaat betalen?

Beide ziekenhuizen gingen bijna twee jaar geleden over naar het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Vanaf dat moment gingen de deuren dicht.

Ruitenbeek: 'Als het ziekenhuis recentelijk nog operationeel was geweest, dan was het een ander verhaal. Maar hier zou voor honderdduizenden euro's aan verspijkerd moeten worden. Dan is de vraag wie dat gaat betalen en hoe lang het ziekenhuis gebruikt wordt.'

Naar verwachting wordt het Delfzicht ziekenhuis op korte termijn zelfs gesloopt. Op deze locatie komen nieuwe woningen vanwege de grootschalige versterking in de stad.

'Het is zo gesloopt'

Ook in Winschoten laat de staat van het voormalige St. Lucasziekenhuis te wensen over.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn veel ramen, deuren en leidingen stuk: 'Vandalen hebben hier flink huisgehouden. Wij zien op sociale media de vraag voorbijkomen of het voormalige ziekenhuis uitkomst kan bieden, maar dat kan echt niet. Het is zo gesloopt, je kunt er niet veel meer mee', aldus de woordvoerder.

Doodzonde

Rozema vindt het jammer dat het Delfzicht niet meer gebruikt kan worden: 'Ik vind het doodzonde. Gezondheid en capaciteit staan bij mij voorop. Het kan niet zo zijn dat geld een belangrijkere rol speelt. Ik weet zeker dat er genoeg vrijwilligers en bouwbedrijven zijn om hun steentje bij te dragen.'

