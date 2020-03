Lutje Geluk maakt dankbaar gebruik van fietskoeriers

Stichting Lutje Geluk in Groningen zet fietskoeriers in om boodschappen die ze graag bij gezinnen willen brengen te laten bezorgen.

De stichting regelt normaal gesproken uitjes voor gezinnen die daar zelf de financiële middelen niet voor hebben. Via donaties konden bijvoorbeeld in de afgelopen kerstperiode een kleine 200 ouders en hun kinderen genieten van een dagje Efteling of Wildlands.

Zelf bezorgen lukt niet

Uitjes zijn momenteel niet aan de orde en daarom bedacht voorzitter Minke Haveman samen met haar bestuursleden Yvanka Hullegie-Vletter en Wieke Paulusma in overleg met een donateur iets anders. 'Veel gezinnen die gebruik maken van onze diensten kunnen nu niet gemakkelijk het huis uit en kunnen wel wat extra's gebruiken. Wij als bestuur zitten met jonge kinderen en een aantal heeft een vitaal beroep, waardoor zelf bezorgen niet lukt.'

Door het hamsteren van de afgelopen periode moeten gezinnen vaak duurdere producten kopen, waardoor ze nu te snel door hun budget heen zijn Minke Haveman - voorzitter Stichting Lutje Geluk

Financieel klem

Daar komt bij dat er vaak een financieel probleem is. Sommige gezinnen mogen geen geld op hun rekening ontvangen. 'We merken dat veel gezinnen klem zitten. Ze komen vaak bijvoorbeeld net niet in aanmerking voor de voedselbank', weet Haveman. 'Door het hamsteren van de afgelopen periode moeten ze vaak duurdere producten kopen, waardoor ze nu te snel door hun budget heen zijn.'

Koerier via WhatsApp

Sinds een tijdje is het mogelijk om bij het bedrijf Dropper in Groningen via WhatsApp bestellingen te plaatsen. Een fietskoerier haalt dan de boodschappen op en levert ze af. Dat blijkt voor Lutje Geluk dé oplossing. 'Ik kan zelf nu ook niet de deur uit vanwege twee kleine kinderen, maar zou bezorging - met inachtneming van alle voorschriften - met liefde gedaan hebben.'

Tablet en knutselspullen

Afgelopen maandag werden elf gezinnen via een bestelappje geholpen en dinsdag twaalf. Het gaat niet alleen om boodschappen. 'Er was een gezin dat geen knutselspullen voor de kinderen hadden. Toen heb ik een bestelling geplaatst en aangeven voor een bepaald bedrag naar eigen inzicht spulletjes te halen en dat is prima gelukt.' Ook werd een tablet geregeld voor een gezin zodat hun kindje mee kon doen met de lesjes op school.

Ik ben helemaal blij dat we er nu op deze manier gebruik van kunnen maken Minke Haveman - voorzitter Stichting Lutje Geluk

Meer met minder

Het resultaat is dat minder mensen de straat op hoeven en toch bereikt wordt wat de bedoeling is. 'Ik kende het bestaan van dit bedrijf met stadskoeriers al en ben helemaal blij dat we er nu op deze manier gebruik van kunnen maken.'

