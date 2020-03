Bauke Mollema: 'Dit is een ongekende crisis'

'Het is goed dat er nu duidelijkheid is. Heel veel sporters, onder wie ikzelf, kunnen op dit moment niet goed of helemaal niet trainen', zegt de Zuidhorner vanuit Monaco, waar hij tegenwoordig woont.

Bizar

'Het zat er al een beetje aan te komen. Dopingcontroles kunnen op het moment ook niet meer uitgevoerd worden. En met de gezondheid - het allerbelangrijkste - gaat het in heel veel delen van de wereld nog steeds niet goed.'

'Het is bizar. De hele wereld staat ineens op z'n kop. Niet alleen in de sport. Overheden en bedrijven komen ook in de problemen, dit is een ongekende crisis. Maar de volksgezondheid is het belangrijkste. Hopelijk kan het snel opgelost worden of in elk geval onder controle komen.'

Onzeker

Of en wanneer er de komende maanden weer gekoerst wordt, is onduidelijk. 'Er is nu even niets, het is heel onzeker. Net als voor iedereen. De Olympische Spelen hoorden bij mijn grootste doelen, hopelijk kan ik er volgend jaar in elk geval wel bij zijn.'

Fit blijven

Zo goed en zo kwaad als het gaat, probeert de coureur van Trek-Segafredo fit te blijven. 'Op dit moment zit ik vooral op de rollers, buiten fietsen mag niet. Ik heb contact met de trainers van de ploegen. Niemand weet zeker wanneer we weer gaan koersen. Je moet nu geen heel zware of intensieve trainingen doen waarmee je het immuunsysteem alleen maar meer belast.'

'Ik mag wel gewoon naar buiten om bijvoorbeeld de boodschappen te doen en heb vanmorgen wat hardgelopen. En thuis heb ik ook fitnessapparaten waarmee ik krachttraining kan doen om zo het lichaam in vorm te houden.'

