'Mondkapjes over? Breng ze naar de Middelenbank in Martiniplaza'

Die oproep doet de Middelenbank Zorg Noord-Nederland, die daar sinds vrijdag open is.

Inzameling

Particulieren en bedrijven kunnen materiaal inleveren dat ze nog hebben liggen, of hebben gekocht om weg te geven aan de zorg.

Zorgverleners kunnen er ook terecht om gebruikte materialen in te leveren, vertelt Jintiene Zeilstra namens de Middelenbank: 'We hebben een heel protocol ontwikkeld waarbij beschreven is hoe je moet inzamelen en hoe je de ingezamelde maskers kunt inleveren.'

Er is nog volop ruimte voor meer spullen (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)



Chinese student

Naast het ingezameld gebruikt materiaal begint de 'schone route' naar het afgiftepunt voor nieuwe middelen. Daar kwam een aantal mensen al spullen brengen in de eerste dagen na opening. Zoals een Chinese jongen die in Groningen studeert. Zijn familie in Wuhan - de zwaarst getroffen regio in China - had hem ongerust mondkapjes opgestuurd, omdat het virus nu ook in Nederland rondwaart. 'Hij ging ze niet zelf gebruiken, maar kwam ze hier afgeven voor gebruik door de hulpverleners.'



Het zou geweldig zijn als het hier helemaal vol komt te staan Jintiene Zeilstra - Middelenbank

Nog lang niet genoeg

Een man loopt binnen en brengt namens scheepswerf Niestern Sander veertig nieuwe brillen; een vrouw komt een alcoholflesje brengen omdat ze iets wilde doen, en een medewerker van de universiteit had in allerlei laboratoria spullen verzameld en komt ze brengen. Goede initiatieven, maar het is nog lang niet genoeg.

Zeilstra: 'Het zou geweldig zijn als het hier helemaal vol komt te staan en wij de mensen die in de thuiszorg, bij de huisarts of verloskundigen spullen kunnen leveren zodat ze echt aan de slag kunnen.

In de Middelenbank Zorg Noord-Nederland werken UMCG, Martini Ziekenhuis en MartiniPlaza samen. Het initiatief staat onder regie van de Veiligheidsregio.

