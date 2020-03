Stadskanaalsters verdacht van groot aantal inbraken in sportkantines

Twee 19-jarige inwoners van Stadskanaal zitten momenteel vast op verdenking van in ieder geval zes recente inbraken in sportkantines in Ter Apel, Musselkanaal, Ees en Schoonoord.

De politie onderzoekt of de twee voor nog meer inbraken in het gebied verantwoordelijk zijn. Ook is er onlangs ingebroken in diverse aantal scholen in de regio.

In de eerder genoemde dorpen is in meerdere sportkantines ingebroken. Wat de Stadskanaalsters precies gestolen hebben, is nog niet duidelijk.

Achtervolging

De twee werden zondagmorgen aangehouden. Dat gebeurde nadat ze met een auto in alle vroegte in de Kanaalstreek een stopteken van de politie hadden genegeerd en daarna met de wagen vlakbij de Drouwenerbrug in het water waren gereden.

Een van de inzittenden werd gelijk gearresteerd, de tweede enige tijd later. Het tweetal zit voorlopig vast.

