Pinksterfeesten Zoutkamp afgelast: garnalenkoningin jaar langer op haar troon

'Met pijn in het hart hebben we moeten mededelen dat de pinksterfeesten in Zoutkamp niet doorgaan', zegt Stephanie Muller, ze is zowel bestuurslid als garnalenkoningin.

Omdat de overheid evenementen tot 1 juni verbiedt moet Stichting Vlaggetjesdag alles afgelasten.

De pinksterfeesten zouden dit jaar van 29 mei tot 1 juni plaatsvinden. Er komen altijd duizenden bezoekers op af.

Domper

'We wisten eigenlijk vorige maand al dat het spannend zou worden en dat het niet door kon gaan. Maandagavond kwam de bevestiging. Dat was wel een domper', vertelt Stephanie Muller. Dinsdagavond heeft het bestuur de afgelasting bekend gemaakt.

Een jaar overslaan

'Gezondheid gaat voor alles. Het is wel heel zuur, want iedereen uit Zoutkamp verheugt zich altijd op de pinksterfeesten. De hele vissersvloot komt dan altijd thuis', vertelt Stephanie. Van oudsher markeren de feesten de start van het vissersseizoen. In de loop der jaren is het seizoen meer uitgesmeerd.

Twee jaar garnalenkoningin

Dit jaar was Stephanie naast bestuurslid ook garnalenkoningin. Ze is gevraagd om een jaar langer door te gaan als koningin.

Traditiegetrouw wordt op Tweede Pinksterdag de nieuwe koningin bekendgemaakt en door de vissersvloot binnen gehaald. Ook spreekt de koningin altijd een rede uit.

'Dat kan helaas nu dus niet. Ik vind het niet erg om nog een jaar door te gaan, maar de aanleiding is natuurlijk niet leuk', vindt Stephanie.

Vroeger kwam het vaker voor dat een garnalenkoningin langer in haar ambt zat. 'Die werden toen voor drie jaar aangesteld. Maar de afgelopen periode is de koningin steeds voor een jaar aangesteld', zegt Stephanie.

Boegbeeld

De koningin is het boegbeeld van de visserij. Als er een bijzonder evenement, bijeenkomst of vergadering is, dan is de garnalenkoningin ook aanwezig. 'Ja, ik zal weer bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zijn. Het zal ook wel gek zijn dat ik nog door moet.'

Geheim bewaren

Het best bewaarde geheim van Zoutkamp wordt dus met een jaar verlengd. Er is namelijk al een nieuwe koningin aangewezen. Vanwege de voorbereidingen gebeurt dat elk jaar ruim van tevoren.

'Ze moet het nu dus langer geheim houden. Dat is niet fijn voor haar en de hofdames. Ik weet dat dit heel moeilijk kan zijn om het stil te houden dat je de nieuwe koningin bent. Want iedereen wil dat graag weten. Pas tijdens Pinksteren is de onthulling', vertelt Stephanie.

Geen financiële gevolgen

Het bestuur van Stichting Vlaggetjesdag verwacht geen financiële problemen. 'We zagen dit aankomen dus konden ons erop voorbereiden', besluit Stephanie. Met de sponsoren wordt snel contact opgenomen en de organisatie verwacht volgend jaar weer een groots feest neer te zetten.

