Oldambt koopt voormalig St. Lucas Ziekenhuis

Met de aankoop is naar verluidt zo'n 750.000 euro gemoeid. Dat verklaren meerdere bronnen aan RTV Noord.

St. Lucas Ziekenhuis

Het is nog onbekend wat de gemeente met het pand gaat doen. Daar wordt de komende maanden over nagedacht. De provincie is in elk geval van plan om geld bij te leggen en draait op voor het merendeel van de kosten.

De betrokken partijen komen later vandaag met het nieuws naar buiten.

Deuren gesloten

Het ziekenhuis in Winschoten sloot bijna twee jaar geleden de deuren. Het St. Lucas ging, samen met het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl, over in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Meerdere verenigingen vonden onderdak in het pand en sommige ruimtes werden ook als woonruimte verhuurd, maar het voormalige ziekenhuis verpauperde. Al snel werden er ruiten ingegooid en werd er ingebroken.

