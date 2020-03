Tijdens coronacrisis viert noaberschap hoogtij in Groninger dorpen

Vereniging Groninger Dorpen houdt in de gaten welke initiatieven er allemaal plaatsvinden om de leefbaarheid tijdens de coronacrisis overeind te houden.

Actieve vrijwilligers

In dorpen als Wagenborgen, Wedde, Veelerveen, Vriescheloo, Ulrum, Ten Boer, Garnwerd, Onderdendam, Middelstum, Loppersum, Bierum, Alteveer, Woltersum, Winneweer, Garrelsweer, Westerlee, Middelstum, Garnwerd, Kiel-Windeweer en Aduard zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen op wat voor manier dan ook te ondersteunen.

Boodschappen

Het team van Veur Mekoar in Kiel-Windeweer is actief om een belketting op te zetten om bijvoorbeeld ouderen en kwetsbaren een beetje in de gaten te houden. Ook worden er door vrijwilligers boodschappen gedaan voor mensen die dat niet meer zelf kunnen of willen.

'We hebben noaberschap hier hoog in het vaandel', zegt vrijwilliger Elly Willems. 'Op deze manier proberen we klaar te staan voor iedereen die het nodig heeft.'

Dat is soms laveren, want door de landelijke richtlijn om zo weinig mogelijk contactmomenten te hebben en minimaal anderhalve meter afstand te houden, betekent dat soms dat boodschappen bij de voordeur worden afgeleverd.

Tekeningen

In Onderdendam is dorpsondersteuner Erika Eilander bezig met twee acties.

'Op dit moment worden er door kinderen kaartjes en tekeningen gemaakt, die wij dan weer verspreiden onder mensen in het dorp. We vragen ook om het te spreiden, zodat iedereen wat krijgt.'

Daarnaast denken de inwoners van Onderdendam op een andere manier om elkaar.

'Restaurant De Molenaar hier verstrekt maaltijden tegen een gereduceerd tarief. Die gaan wij dan bezorgen. Maar we merken ook angst onder ouderen. Een mevrouw had zich bijvoorbeeld aangemeld, maar ziet er toch van af omdat ze het te spannend vindt.'

Hulpvraag

In dorpen als Alteveer en Garnwerd hebben de lokale dorpsbelangen een telefoonnummer opengesteld voor dorpsgenoten die hulp nodig hebben bij het halen van boodschappen en medicijnen.

Inge Zwerver van Groninger Dorpen is blij dat ondanks de beperkingen de inwoners van de dorpen in Groningen elkaar op die manier alsnog ondersteunen.

'We kunnen veel niet, maar mensen hebben zoiets van: wat kunnen we wel doen?', vertelt ze. 'Dit zijn allemaal manieren om met elkaar in contact te blijven. Dat is mooi, want het is heel belangrijk dat bijvoorbeeld ouderen in dorpen niet verder vereenzamen.'

