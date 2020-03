Vakbond CNV: 'Vrachtwagenchauffeurs worden als paria's behandeld'

Dat blijkt uit een peiling van CNV Vakmensen onder 131 chauffeurs. 117 van deze chauffeurs zeggen dat ze sinds de uitbraak van het coronavirus anders worden behandeld.

Een vrouwelijke chauffeur vertelde dat ze uit voorzorg minder ging drinken, omdat ze op meerdere plekken geen gebruik mocht maken van het toilet Tjitze van Rijssel - CNV-bestuurder

Eigen medewerkers beschermen

'Veel bedrijven waar chauffeurs komen, hanteren zeer strikte maatregelen om hun eigen medewerkers te beschermen', zegt CNV-bestuurder Tjitze van Rijssel. 'Het gevolg is dat de arbeidsomstandigheden en de behandeling van chauffeurs die komen laden of lossen, slechter is dan voorheen. Ze staan dicht op elkaar gepakt in kleine wachtruimtes en mogen het pand niet in.

'Op veel plekken hangen papieren dat de toegang is geweigerd, ook voor een toiletbezoek. Dus kunnen de chauffeurs nergens terecht of zijn ze aangewezen op een niet al te frisse Dixie, zonder stromend water of handgel.'

'We kregen ook reacties van vrouwelijke chauffeurs, die op meerdere plekken geen gebruik konden maken van het toilet. Een van hen ging uit voorzorg maar minder drinken.'

Supermarkten

Volgens vakbond CNV zijn er gelukkig ook bedrijven die de chauffeurs wel goed behandelen, 'maar helaas is er een schrikbarend lange lijst van bedrijven die er een potje van maken. Daar zit helaas ook een flink aantal supermarkten tussen', aldus Van Rijssel.

Behandel de chauffeur zoals je zelf behandeld wilt worden Tjitze van Rijssel - CNV-bestuurder

Campagne

Samen met de werkgevers lanceren de vakbonden deze week een campagne, om aandacht te vragen voor de situatie van vrachtwagenchauffeurs.

'We willen graag dat bedrijven en vooral ook de mensen die daar werken, normaal blijven doen tegen de chauffeurs. Behandel de chauffeur zoals je zelf behandeld wilt worden. Dan moet het goed komen', besluit Van Rijssel.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus