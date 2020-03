Conservator Groninger Museum in het ziekenhuis opgenomen met corona

Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum, is met corona opgenomen in een ziekenhuis in de stad Groningen.

Knol was al een aantal dagen ziek thuis. Directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum wil uit privacy overwegingen niet reageren. 'Ik zeg niets over individuele medewerkers.' Verder laat Blühm weten: 'Als er iemand ziek is handelen wij volgens de daarvoor opgestelde regels van het RIVM.'

Het Groninger Museum is sinds vrijdag 13 maart gesloten vanwege de coronacrisis. Een dag later zou de expositie 'En tóch staat de Martini, 75 jaar bevrijding in Groningen' worden geopend. Conservator Egge Knol is de samensteller van die expositie. Het museum blijft in ieder geval tot 1 juni dicht.

