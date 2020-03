Besluit over bezuinigingen Midden-Groningen uitgesteld

De raadsvergadering over de bezuinigingen in Midden-Groningen van donderdag is afgelast. Er kunnen te weinig raadsleden aanwezig zijn. Daarmee wordt het besluit over de voorgenomen bezuinigingen ook uitgesteld.

De gemeente Midden-Groningen had er alles aan gedaan om de vergadering wel door te laten gaan. 'Vooral om de besluitvorming over de bezuinigingen door te laten gaan', schreef de gemeente op haar website.

Maatregelen

Met een aantal maatregelen had de raad door kunnen gaan. Er zouden maar 19 raadsleden aanwezig zijn in plaats van 33. Ook was publiek niet welkom en de stoelen waren verder uit elkaar gezet.

Ik ben blij dat besloten is dat het niet doorgaat Gerard Renkema - raadslid D66

De afgelopen dagen werd een aantal raadsleden ziek, of ze besloten om niet te gaan vanwege het coronavirus. Er bleken maar 15 raadsleden aanwezig te kunnen zijn. De wet zegt dat er minimaal 17 aanwezig moeten zijn om de raadsvergadering door te laten gaan.

'Gigantische discussie'

Volgens Gerard Renkema van D66 is er een 'gigantische discussie' onder raadsleden geweest over of de vergadering door moest gaan of niet. 'Ik ben blij dat besloten is dat het niet doorgaat.'

Volgens Renkema is gezondheid belangrijker dan het besluit dat genomen moest worden.

Markus Ploeger van Gemeentebelangen, de grootste oppositiepartij, hoopt dat er binnenkort een noodmaatregel komt zodat er op een andere manier besluiten genomen kunnen worden. 'Het raadswerk moet wel doorgaan', zegt hij.

Twee miljoen euro

De gemeente Midden-Groningen moet flink snijden in de uitgaven dit jaar. In totaal moet er twee miljoen euro bezuinigd worden om de begroting sluitend te maken. Die taak heeft de gemeente zichzelf opgelegd bij het maken van die begroting.

Besluit later

Wanneer het besluit over de bezuinigingen zal worden genomen is nog niet bekend. De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Adriaan Hoogendoorn, gaat hierover in gesprek met de fractievoorzitters.

