Arriva sluit deel treincoupés af in strijd tegen coronavirus

Door de maatregel kunnen reizigers de komende tijd niet meer in de stiltecoupés plaatsnemen. Ook de eerste klasse is voorlopig verboden terrein.

Net als in bussen

In de bussen van Arriva en Qbuzz zijn eerder al rood-witte linten aangebracht om reizigers en de chauffeur om afstand van elkaar te houden. 'We doen dit nu ook in de treinen, om dezelfde reden', zegt een woordvoerder van Arriva.

'De machinist moet door de coupés lopen om in zijn of haar cabine te komen, en kan zo geen reizigers meer treffen. Daardoor wordt de kans op besmetting met het coronavirus verminderd.'

Controleurs van Arriva blijven hun werk wel uitvoeren, en lopen zo nu en dan dus nog door de trein. 'Daarbij worden alle maatregelen in acht genomen', zegt de woordvoerder. 'De controleurs houden 1,5 meter afstand en pakken geen vervoersbewijzen aan.'

Borden: 'houd afstand'

Op borden in de trein wordt reizigers bovendien gevraagd afstand van elkaar te houden. Ook hangt er een poster in de trein waarop uitleg wordt gegeven over de maatregelen.

Minder treinen

Arriva zet sinds vorige week veel minder treinen in omdat het aantal reizigers wegens het coronavirus sterk is afgenomen. Van veel stations in onze provincie vertrekt daarom nog maar één keer per uur een trein in beide richtingen.

Ook de NS heeft de dienstregeling aangepast. Er rijden alleen nog Sprinters van en naar Groningen. Om die reden zijn overstappen op het Hoofdstation in Groningen soms langer dan normaal.

Arriva laat weten de dienstregeling daar niet op aan te passen. 'We gaan uit van de dienstregeling die bij de reizigers bekend is. Op lijn- en trajectniveau doen we daarop geen aanpassingen', zegt een woordvoerder.

