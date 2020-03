Groei coronapatiënten neemt af, landelijk dreigend tekort aan ic-bedden

De verspreiding van het coronavirus in Nederland lijkt af te remmen. Tegelijkertijd is de druk op de Nederlandse intensive care zorg erg groot: er dreigt landelijk een tekort aan bedden. Dat bleek woensdagochtend uit een briefing in de Tweede Kamer.

Volgens Jaap van Dissel van het RIVM hebben de eerste maatregelen die het kabinet eerder deze maand heeft afgekondigd, zoals het geen handen geven en de sluiting van de horeca, de verspreiding van het virus afgeremd. 'De exponentiële groei is waarschijnlijk tot staan gebracht.'

'Besmettingsfactor kan weer omhoogschieten'

Volgens het RIVM is het aantal personen dat door een al besmet persoon wordt aangestoken afgenomen. Van Dissel ziet een 'positieve trend' waarbij een besmet persoon niet twee tot drie andere mensen besmet, maar nog maar één. Toch houdt Van Dissel een slag om de arm: er is nog veel onzekerheid omdat er nog niet voldoende data beschikbaar is.

De RIVM-directeur onderstreept ook het belang van de maatregelen. 'De besmettingsfactor kan snel weer omhoog schieten als veel mensen bij elkaar komen in het park of in supermarkten.' Zo moet worden voorkomen dat het aantal ernstig zieken niet boven het maximum aantal bedden op de intensive care uitkomt.

'Brabant staat met de rug tegen de muur'

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaf in de Tweede Kamer opnieuw een noodsignaal af. 'Alles kraakt op dit moment', zei voorzitter Diederik Gommers. Volgens hem is de landelijke aansturing nog onvoldoende en hebben ziekenhuizen buiten de coronabrandhaarden in Brabant onvoldoende gevoel van urgentie om te helpen. 'Brabant staat met de rug tegen de muur', zei Gommers.

Momenteel dreigt er een tekort aan bedden op de intensive care. Gommers verwacht dat er op 1 april landelijk 1600 bedden nodig zijn, terwijl er nu 1150 beschikbaar zijn. De échte piek van het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft is pas eind mei.

Totaal 2200 bedden nodig

Daarover is Gommers opgelucht. 'Voor ons is het fijn dat de piek zo ver ligt, want dan kopen we tijd.' Veel bedden en apparatuur moet nog geleverd worden. Op het hoogtepunt worden er volgens de berekeningen zo'n 1700 coronapatiënten en 500 andere patiënten verwacht op de intensive care.

Gommers denkt niet dat de zorg meer dan 2200 ic-patiënten aankan. Voor die piekperiode hoopt hij echter over bijvoorbeeld meer beademingsapparaten te beschikken. Nu verloopt de levering van die apparatuur nog traag.

