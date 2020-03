Deze roeier kan als een van de weinige topsporters nog wél trainen

'Ik besef dat ik in een uitzonderlijke positie zit. Een zwemmer bijvoorbeeld moet momenteel veel meer moeite doen om te trainen.' vertelt hij.

Roeimachine

Het Olympisch trainingscentrum bij de Bosbaan is wel gesloten. De roeibond heeft daar een oplossing voor gevonden. 'Er is een roeimachine en een fiets bij mij afgeleverd. Daarnaast heb ik voor de eerste week ook een voedselpakket ontvangen want het was moeilijk om gezond eten te kopen omdat de schappen leeg waren. En goede voeding is belangrijk.'

Op het moment dat de Groninger roeier dit zegt, weet hij nog niet dat de Olympische Spelen dit jaar definitief niet doorgaan. Zijn reactie daarop is kort en bondig: 'Dat lijkt met terecht. Gezondheid gaat natuurlijk voor.'

We zijn er steeds vanuit gegaan dat de Spelen door zouden gaan Melvin Twellaar - roeier

Bijschaven

Twellaar gaf eerder aan dat zijn selectie voor de Olympische Spelen sneller kwam dan verwacht. Volgend jaar heeft hij nog weer wat meer ervaring en kan de techniek in de tweemansboot met Stef Broenink nog bijgeschaafd worden.

'We zijn er steeds vanuit gegaan dat de Spelen door zouden gaan. Door intern de competitie met elkaar te zoeken, blijf je scherp al was het natuurlijk allemaal niet zoals gepland.'

Anderhalve meter afstand is wel te doen, ook in de tweemansboot Melvin Twellaar - roeier

Afgelastingen

Trainingskampen in het buitenland gingen in eerste instantie nog wel door, maar de grote wereldbekerwedstrijden werden éém voor één afgelast vanwege de coronacrisis.

Ook Twellaar ontkwam niet aan de coronamaatregelen van het kabinet. 'We kijken het per dag aan. We trainen in de skiff (kleine boot) of in 'de twee'. We hielden ons redelijk aan de afstand van anderhalve meter. Dat is wel te doen, ook in de tweemansboot.'

