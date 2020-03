Asielzoekers bestrijden corona in Ter Apel: 'Mensen steken duimpjes omhoog'

Asielzoeker Shahroze is nu zeven maanden in Nederland. Samen met ongeveer 25 andere asielzoekers zorgt hij ervoor dat de kans op besmetting zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Met schoonmaakmiddel, handschoenen en doekjes zijn de vrijwilligers bezig om de hele dag winkelkarretjes en mandjes schoon te maken. 'We werken in diensten van drie uur', zegt Shahroze.

De bewoner van het aanmeldcentrum in Ter Apel wil wat terug doen: 'We hebben hier een dak boven ons hoofd en voedsel', vertelt Shahroze. 'Ik denk dat het voor ons tijd is om mee te doen om het coronavirus te bestrijden. We willen wat terug doen.'

Winkeldiefstallen

Het grensdorp is vaak in het nieuws vanwege de vele winkeldiefstallen en overlast door een groep asielzoekers uit veilige landen. Maar volgens de bedrijfsleider van de Jumbo in Ter Apel, Michel van Goor, gebeuren er ook positieve dingen in het dorp.

'Dit is voor ons een heel mooie kans om te laten zien dat niet alles negatief is, maar dat het ook positief kan', vertelt de bedrijfsleider.

'Top idee'

Klanten reageren vrolijk op de hulp van asielzoekers. Regelmatig steken klanten een duim omhoog. 'Ik vind het een top idee', zegt een winkelende klant. 'Ik ben zelf hartpatiënt en diabeet. Ik heb een schoon winkelwagentje en daar ben ik de jongens heel dankbaar voor'.

'Uitzendbureau' op terrein COA

De asielzoekers werken via het zogenaamde Job Office van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is een intern uitzendbureau voor vrijwilligerswerk. Bewoners van het aanmeldcentrum kunnen zich aanmelden om allerlei vrijwilligerswerk te doen', vertelt Roel Knijnenburg van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

In totaal zijn er ongeveer 100 vrijwilligers per week aan het werk via dat uitzendbureau. 'We gaan langzaam richting de 150 per week', zegt Knijnenburg, die nog op zoek is naar extra banen voor asielzoekers in en rondom Ter Apel.

Op zoek naar extra banen

'Er is een enorme wachtlijst. Daarop staan asielzoekers die vrijwilligerswerk willen doen. We zijn dus enorm op zoek naar hoe we extra banen kunnen creëren', aldus Knijnenburg.

De asielzoekers die nu bij de Jumbo aan het werk zijn, gaan door zolang het nodig is.



