Gronings stel zat vast tijdens vlucht uit Spanje: 'Toen sloeg de paniek toe'

Het stel stapte op 3 maart vol goede moed in de auto naar Spanje om twee maanden te genieten van het lekkere eten, de cultuur en het goede weer. Op dat moment was de corona-uitbraak in Europa nog niet begonnen. Alleen vanuit Italië sijpelden de eerste berichten binnen.

Maar tijdens hun vakantie werd ook Spanje overvallen door de coronacrisis, met alle geruchten over verregaande maatregelen van dien.

Noodtoestand

'We zaten in een piepklein dorpje onder de Sierra Nevada, Ugijar', begint Schrijer zijn verhaal. 'Een regio waar helemaal geen corona was. We hadden een mooie tuin en een dakterras, dus we dachten dat het wel mee zou vallen. Maar toen werd de noodtoestand in het hele land uitgeroepen. En dat was menens, merkten we toen we een wandelingetje wilden maken. We werden direct staande gehouden door de Guardia Civil. Ze droegen ons op om naar huis te gaan.'

Kwamen wij dit land nog wel uit, vroegen we ons af Hans Schrijer - zat vast in Spanje

'Al snel daarna kwamen de geruchten dat Frankrijk de grens met Spanje zou sluiten. Wat wel belangrijk is: op de heenweg naar Spanje kreeg ik het bericht vanuit Groningen dat ik huidkanker had op een plekje op mijn voorhoofd. Dat bleek uit huidonderzoek wat ik eerder had laten doen. Gelukkig kon ik op 21 maart in een ziekenhuis in de grote plaats Nerja geopereerd worden, dus daar hield ik me in eerste instantie aan vast. Maar toen de noodtoestand werd uitgeroepen en de geruchten over grenssluitingen kwamen, raakte ik toch in paniek. Ik wilde niet vast in Spanje komen te zitten, in afwachting van de operatie.'

'Toen sloeg de paniek toe'

Daarom besloot het stel vorige week om toch de auto in te stappen, terug naar Nederland. 'Via de ANWB en ambassade kregen we de mededeling dat je een formulier moest hebben om Frankrijk in te komen, waar op staat dat je een belangrijke reden hebt om het land binnen te rijden. 'We wilden niet door het zwaar besmette Catalonië reizen, dus we besloten een kleine grensovergang in de Pyreneeën te nemen, de weg van Huesca in Spanje naar het Franse Pau. We hebben veertig kilometer omhoog gereden, maar toen we bovenop de berg aankwamen bleek de weg geblokkeerd. Er stonden twee containers midden op de weg.'

'Met voor de rest niemand er bij, er was alleen maar een dik pak sneeuw te zien', vervolgt Schrijer. 'Toen sloeg de paniek echt toe. Kwamen wij dit land nog wel uit, vroegen we ons af. Straks zitten we hier nog maanden vast.'

Nu besef je hoe belangrijk het is dat je in je eigen taal kan communiceren met zorgpersoneel Hans Schrijer - zat vast in Spanje

'Spookachtig'

De Stadjes maakten rechtsomkeert, de berg weer af, om beneden een grotere grensovergang te zoeken. Hun oog viel op de overgang bij San Sebastian, waar ze vervolgens heen reden. 'Daar stonden allerlei legervoertuigen opgesteld, maar gelukkig lieten ze ons er daar wel door. Wat we daarna onderweg meemaakten was een hele vreemde ervaring. Alleen maar lege snelwegen, het was muisstil. Echt spookachtig.'

Afgelopen weekend konden ze opgelucht de voordeur van hun eigen huis in de Hortusbuurt openen. 'Gelukkig kon ik dinsdag alsnog in Groningen geopereerd worden. En grote hulde voor het UMCG. Ze hebben me goed en snel geholpen en ook tijdens ons eigen verblijf het mijn dermatoloog altijd contact met ons gehouden. Ik had 's avonds wat pijn maar ik voel me nu goed. En nu besef je hoe belangrijk het is dat je in je eigen taal kan communiceren met zorgpersoneel. Ik ben erg opgelucht', zegt Schrijer.

Omdat de coronacrisis nog in geen velden of wegen te bekennen was toen hij en zijn vrouw naar Spanje vertrokken, kan Schrijer moeilijk zeggen of hij spijt van hun vakantieplannen had. 'Nee, dat is niet aan te geven. Wel weet ik dat als we dit van tevoren hadden geweten, we natuurlijk nooit naar Spanje waren vertrokken', besluit hij.

