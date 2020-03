'Coronavluchtelingen' zoeken hun heil in Groningen

Op sociale media is onrust hierover ontstaan. Groningers maken zich zorgen dat de toeristen het virus hierdoor overbrengen naar Groningen.

Brabanders

Op Facebook plaatsten meerdere mensen foto's van de camperplekken in Appingedam en Beerta met de tekst: 'Mensen uit Brabant, vertrek!' Op die berichten, onder meer in de groep van RTV Noord, kwamen binnen een uur enkele honderden reacties.

In Appingedam staan echter geen Brabanders. Het gaat om gepensioneerde stellen die op vakantie waren in Europa. Eén echtpaar, dat niet met naam genoemd wil worden, was tot voor kort in Spanje. Daar zijn inmiddels ruim 47.000 corona-besmettingen.

Nauwelijks besmettingen

Vanwege de uitbraak heeft het stel besloten zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland. Waar ze precies vandaan komen, willen ze niet zeggen. 'We keken op de kaart waar nog nauwelijks besmettingen zijn. Dat was in de provincie Groningen, dus zijn we hier naartoe gegaan', laat een van hen weten.

Een ander echtpaar, dat ook niet bij naam genoemd wil worden, wilde naar Griekenland. Toen zij in Oostenrijk waren, zagen ze de situatie verslechteren.

'We gingen eerst naar Emmen, omdat we daar jarenlang hebben gewoond. Toen maandag de lockdown dreigde, hebben we een camperplaats gezocht waar je kunt storten en bijvullen. Toen kwamen we bij Appingedam', zeggen ze.

Zoveel mogelijk afstand

Het stel dat uit Spanje komt, snapt de zorgen van de Groningers: 'Zo zouden wij ook reageren, want je wilt het virus niet naar je toe halen. Wij proberen zoveel mogelijk afstand te houden van iedereen en bezoeken onze kinderen nu niet. Zij weten niet eens dat wij in Appingedam zijn.'

De Veiligheidsregio Groningen laat weten dat mensen mogen recreëren, mits ze zich houden aan de maatregelen zoals het voldoende afstand nemen. 'De ontstane onrust is wel aanleiding om vaker op dit soort plekken te controleren', zegt woordvoerder Hans Coenraads.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus