ZingEde: 'Ik wil Groningen bedanken voor de hulp aan Brabantse coronaslachtoffers'

Het idee voor dit grote meezingmoment komt van Pim de Jonge uit Stadskanaal. Hij wil iedereen die de gevolgen van de pandemie ondervindt een hart onder de riem steken.

Op de site en facebookpagina van RTV Noord stromen de reacties binnen. Eentje is afkomstig van de 59-jarige Dick van Dijk uit het Noordbrabantse Sprang-Capelle. Dick schrijft: Ik zing hier thuis met jullie mee als dankbetuiging voor het opnemen van de Brabantse patiënten in Groningen.' De Brabander heeft een band met Groningen. Hij woonde er tien jaar.

Ik weet hoezeer mensen dit nu kunnen gebruiken Pim de Jonge - initiatiefnemer

De Jonge, die de actie bedacht, is blij met alle reacties die zijn initiatief oproept. 'Ik waardeer het heel erg want ik weet hoezeer mensen dit nu kunnen gebruiken', laat hij weten.

Zelf werkzaam in de zorg

Hij is werkzaam in de zorg en ondervindt aan den lijve wat alle coronamaatregelen tot gevolg hebben. 'Ik werk met mensen met dementie en die mogen plotseling geen bezoek meer ontvangen en wij moeten afstand tot ze houden.' Het ging de Knoalster zo aan het hart dat hij de actie rond 'Het het nog nooit zo donker west' bedacht.

Voor mijn huis ga ik met een draadloze microfoon het lied zingen Sinus Schuiling - doet mee aan de actie

De 64-jarige Sinus Schuiling uit Zuidbroek heeft zich ook voor de actie aangemeld. Hij heeft sinds kort een zanginstallatie en de orkestband van het lied van Staal. 'Ik zet de installatie flink hard en ga dan voor mijn huis met een draadloze microfoon het lied zingen.' Sinus heeft longproblemen en sinds de coronamaatregelen heeft hij met zijn vrouw besloten om binnen te blijven. 'Ik heb vrienden gevraagd om even niet meer langs te komen.'

'We denken aan jullie'

'Ik heb dit nummer al vele malen op verzoek gedraaid bij mijn cliënten', schrijft Geraldine Zetstra. Ze werkt in zorgcentrum Maartenshof in Groningen. 'Ik ga hem vrijdag om 11 uur weer opzetten voor iedereen die nu afgesloten is van familie, vrienden en kennissen!! We denken aan jullie!!'

Iedereen kan meedoen

Overigens komen er ook reacties binnen van mensen die zich af vragen of het wel een verstandige actie is. Sommigen denken dat mensen massaal de straat op gaan om te zingen. Maar dat is vooral niet de bedoeling van de actie van De Jonge. Iedereen kan meedoen maar wel thuis, in de tuin, op het balkon, het dakterras of in een rustige straat of plein.

