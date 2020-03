Oldambtster wethouder: 'Ik ga ervan uit dat het St. Lucas Ziekenhuis plat gaat'

'Ik laat het aan de experts over. Die gaan kijken wat de mogelijkheden nog zijn. Maar waarschijnlijk wordt op basis daarvan besloten dat wij het gaan slopen.'

Voormalig ziekenhuis

Het ziekenhuis staat sinds ongeveer anderhalf jaar leeg, omdat het St. Lucas, samen met het Delfzicht ziekenhuis uit Delfzijl, overging in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Enkele verenigingen vonden onderdak in het pand in Winschoten, maar toen ook die er eenmaal uit waren verpauperde het snel.

Om de controle over de locatie weer terug te krijgen, heeft Oldambt het gebouw en daarmee ook de locatie gekocht. Wünker: 'Het is een strategische aankoop. Dit ligt tegen het centrum aan en is daarmee een hele mooie en kansrijke locatie.'

De kansen zijn er, de zorgen waren er ook. Tegenover het pand ligt de 'Blaauw-locatie', waar al tien jaar niks aan is gebeurd. 'Het is van belang dat wij tempo houden op de ontwikkeling van deze locatie, zodat wij de situatie van de overkant voorkomen. Met deze aankoop hebben wij de regie in eigen handen', zegt Wünker.

Wethouder Wünker nam een kijkje in het oude ziekenhuis:



Geschrokken wethouder

De kans dat het gebouw gesloopt wordt is groot. Oldambt heeft daarbij al wat 'hulp' gehad van de jongeren. Ruiten zijn ingegooid, deuren gesloopt en er is binnen zelfs geprobeerd om brand te stichten.

Wünker zag woensdagmiddag voor het eerst met eigen ogen de staat van het gebouw en schrok. De wethouder, staand tussen de glasscherven: 'Ik ben hier heel lang geleden voor het laatst binnen geweest, maar ik ben echt verbaasd over de staat waarin het verkeerd. Dit is niet leuk.'

Dit gebouw is echt afgeschreven Erich Wünker - wethouder

Hij vervolgt: 'Het gebouw is feitelijk af. Er zijn meerdere aanvragen binnengekomen, ook nu met de coronacrisis, maar dit gebouw is echt afgeschreven. Zoals ik er tegen aankijk, denk ik inderdaad dat het einde verhaal is en dat het plat gaat.'

Wat nu?

De grote vraag is nu: wat gaat er gebeuren? Er wordt al tijden gespeculeerd over een Fashion Outlet Centre, maar ook over woningen. Wünker: 'En ik heb ook mensen gehoord over een museum of een locatie voor een school. Dat gaan wij de komende periode uitwerken.'

Wünker wil vóór 1 december dit jaar concreet weten wat er met de locatie gaat gebeuren.

Provincie trekt de portemonnee

Oldambt verkeert zelf in een slechte financiële situatie, maar krijgt bij de aankoop hulp van de provincie. Wünker: 'In 2014 is al gezegd dat het verplaatsen van het ziekenhuis naar Scheemda dusdanige gevolgen heeft, dat er een bepaalde som geld is gereserveerd.'

De provincie legt 700.000 euro bij. De overige kosten moet Oldambt betalen.

Openstaande rekeningen

Dan zijn er nog wat meer cijfers. Outlet Groningen B.V., het bedrijf waar het voormalige ziekenhuis van gekocht is, had nog wat rekeningen openstaan. Voor de onroerendezaakbelasting moet nog ruim 86.000 euro betaald worden. Daarnaast moest de gemeente het pand beveiligen (ruim 14.000 euro). Die bedragen worden verrekend met het aankoopbedrag.

Dan is er nog onduidelijkheid over een gasrekening voor de verwarming van het ziekenhuis van meer dan 80.000 euro. Daarvoor is afgesproken dat Oldambt, Outlet Groningen en Carex - de partij die tijdelijk mensen in het ziekenhuis liet wonen - het voorleggen aan hun notaris. 'De uitkomst hiervan is bindend', schrijft Oldambt.

Lees ook:

- Oldambt koopt voormalig St. Lucas Ziekenhuis

- Oude ziekenhuizen blijven ondanks hoge nood dicht: 'Het is een schroothoop'