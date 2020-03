UV-glas van Winschoter fabrikant gewild in strijd tegen virus

De vraag naar het speciale glas voor de UV-C lampen van Qsil is uitzonderlijk hoog (Foto: Qsil)

Nu het coronavirus zich in razend tempo over de wereld verspreidt stijgt de vraag naar UV-desinfectielampen als een raket.

Het glas voor deze lampen, die virussen en bacteriën doden, wordt wereldwijd door maar twee fabrieken gemaakt. Eén ervan staat in Winschoten, Qsil heet het bedrijf.'De vraag naar het speciale glas voor de UV-C lampen van Qsil is uitzonderlijk hoog', zegt manager Nina Huck van Qsil, gevestigd op het industrieterrein Hoogebrug in Winschoten.

Veel Groningers kennen het bedrijf beter als de glasfabriek van Philips Lighting. Die laatste verkocht zijn dochter in 2016 aan het Duitse Qsil. 'Het glas voor de UV-C lampen werd vooral gebruikt in de waterzuivering', zegt Huck.

Volgens Huck werden in China de UV-C-lampen tijdens de corona-uitbraak heel snel opgepikt om er toepassingen voor te maken voor desinfectie. De vraag explodeerde en inmiddels wordt het glas verkocht aan meer fabrikanten in China, de VS en Japan. Lampenfabrikanten als Osram en Signify, zoals Philips Lighting nu heet, zijn eveneens grote afnemers.

Bijgeschakeld

Qsil heeft bijgeschakeld om aan de vraag te kunnen voldoen. Zo hebben ze een oven omgebouwd tot twee ovens zodat er met verdubbelde capaciteit glas geproduceerd kan worden.

Met het glas maakt Qsil tl-buizen die alleen een klein gedeelte van het lichtspectrum doorlaten, het zogeheten UV-C licht. Dat is ook wel bekend als ultraviolet licht en wordt bijvoorbeeld ook toegepast om bankbiljetten te controleren op echtheid.

In de strijd tegen het coronavirus wordt het licht gebruikt in ziekenhuizen. Maar ook in bussen, vliegtuigen, restaurants en sportscholen wordt het ingezet om virussen en bacteriën te doden. Het maakt de celwand ervan kapot, het desinfecteert snel en is betrouwbaar.

Speciaal recept

'We maken het glas volgens een speciaal recept', legt Huck uit. 'Omdat het zeer zuiver moet zijn, wordt het onder gecontroleerde omstandigheden geproduceerd. Alle stappen in het productieproces zijn zo ingericht dat er geen verontreiniging in het glas komt.'

De coronacrisis raakt de Winschoter glasfabrikant momenteel op twee totaal verschillende manieren. Wat Qsil aan omzet wint met de verkoop van het UV-C glas, verliest het aan de andere kant aan verkoop van glas voor autolampen. Manager Nina Huck': We zijn heel blij met de gestegen verkoop van het UV-C product, want de automotive staat nu helemaal stil.'

Huck heeft goede hoop dat de vraag naar het UV-C product na de coronacrisis op niveau blijft. 'Het ziet er niet slecht uit', zegt ze.

