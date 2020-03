Noordelijke groothandel gedupeerd door coronafraude

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland. De zwendel kwam aan het licht toen een Chinese vrouw uit Hong Kong enkele weken geleden op de site voor 28.000 euro aan mondkapjes bestelde. Later ontdekte ze dat ze was opgelicht. Ze heeft aangifte gedaan.

Amerika haalde de site uit de lucht

De nepsite is inmiddels uit de lucht. Het OM Noord-Nederland heeft een zogenaamd Notice and Take Down verzoek aan de webhoster in Amerika gedaan. Meteen is ook een onderzoek gestart naar de daders van de fraude.

De nepsite gebruikte de naam, kenmerken, Kamer van Koophandelgegevens en het BTW-nummer van een bestaande groothandel in Noord-Nederland. Vanwege privacyoverwegingen wil het OM niet zeggen in welke provincie het bedrijf staat.

Meer slachtoffers

De Chinese vrouw is volgens het OM niet het enige slachtoffer. 'Websites waarop in groothandelvorm producten worden aangeboden, zijn populair voor oplichters. Mensen kopen groot in en het gaat dus ook om grote bedragen', zegt officier van justitie Jeroen Houwink.

Oplichters maken volgens Houwink graag gebruik van groothandels, omdat daar veel geld in omgaat. 'Aanbetalingen van tienduizenden euro's zijn gebruikelijk.'

Criminelen maken daarom gebruik van bestaande bedrijven en de informatie die over hen online te vinden is. 'Daarom is het privé houden van je gegevens zo belangrijk.'

Toename coronafraude

Wereldwijd is er een toename in corona-gerelateerde online oplichtingspraktijken. Die variëren van phishing naar bankgegevens om zogenaamd 'bacterievrije bankpassen' te kunnen leveren, tot nepmails over corona met malware erin.