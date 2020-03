Boze klanten zorgen voor emotionele medewerkers in Bedumer supermarkt

'We werken zo hard. Als dan een klant boos wordt dan knapt er ook iets bij ons', legt Jeanette Rozema uit. Ze is medewerkster bij de Plus supermarkt in Bedum. Drie collega's van haar zijn deze week zo geschoffeerd dat ze daardoor in tranen raakten.

'Die mensen werden boos omdat ze alleen de winkel in mogen met een winkelkar. Dat systeem is ervoor dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het is voor hun eigen veiligheid en die van ons. Dat ze daarom boos worden is niet acceptabel', aldus Rozema.

Landelijke maatregel

Sinds deze week gelden er regels vanwege het coronavirus en moeten alle supermarktklanten een karretje gebruiken. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft deze maatregel landelijk aan alle supermarkten opgelegd. Het CBL behartigt de belangen van deze branche.

De buurtsuper in het dorp is 1100 vierkante meter groot. Er zijn honderd winkelkarren beschikbaar en dat is ook het maximale aantal klanten wat in de winkel mag.

Boze klanten

Niet alle klanten lijken deze maatregelen op te willen volgen. 'De meeste mensen reageren positief en hebben er begrip voor. Maar er is dus een enkeling die boos wordt', zegt Rozema.

Medewerkster Jeanette Rozema.



De laatste druppel

Rozema vindt het niet kunnen dat mensen vervolgens boos worden. Ze vindt het ook niet leuk voor haar collega's. 'We hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt met ons allen om de schappen gevuld te houden. Als je dan te maken krijgt met een boze klant kan ik heel goed begrijpen dat je vol schiet en emotioneel wordt', zegt Rozema.

Volgens haar zijn de collega's goed getroost: 'We blijven met ons allen de schouders eronder zetten.'

Na deze voorvallen is er iemand bij de winkelkarretjes neergezet die deze schoonmaakt en elke klant voorziet van een kar.

Het is bekend bij de supermarkteigenaar wie de boze klanten zijn. Als ze alsnog niet de regels opvolgen, dan komt er voor hen een winkelverbod.

