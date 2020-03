Troostlaidjes #6: Anne-Lie Persson - Fear in our hearts

Anne-Lie Persson - We have fear in our hearts (Foto: RTV Noord)

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, en Irene Wilkens, bekend van Sikkom Kult, brachten hun liedjes reeds ten gehore. Vandaag is het de beurt aan Anne-Lie Persson.

Fear in our hearts

Anne-Lie is de eerste die een Grunneger troostliedje heeft gemaakt in het engels. 'Dit is wat ik normaal doe' legt ze uit, 'en bovendien kunnen de mensen in Zweden dan ook begrijpen waar het over gaat.'

Over Zweden gesproken. 'Daar zijn de scholen nog gewoon open ondanks het virus', zegt ze. 'Maar gisteren zijn er in Stockholm 18 mensen aan corona overleden, dus ook daar loopt het op.' Zelf geeft ze dezer dagen online nog wat les.

De titel van haar liedje? Dat weet ze eigenlijk niet. 'Of Consolation Song, wat engels is voor troostliedje, of Fear in our hearts', zegt ze. We houden het op het laatste.

Lees ook:

- Troostlaidjes #5: Bé Schmaal - Coronabezinning

- Troostlaidjes #4: Irene Wilkens - Stil op stroat

- Troostlaidjes #3: Fries Wolma - Tis stil in Stad

- Troostlaidjes #2: Harry Niehof - Mörn weer n dag

- Kira Dekker schrijft 'troostlaidje' in strijd tegen coronavirus