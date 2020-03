Drukorders stromen binnen dankzij 'anderhalve meter afstand'-producten

Directeur Wouter Haan van Simian, die de orders via een aparte website binnenkrijgt, zegt veel bestellingen binnen te krijgen.

Aangemoedigd door de overheid

Buttons, t-shirts, posters en vloerstickers, ondernemers uit de detailhandel bestellen veel van deze producten.

'Sinds de oproep van onze minister-president Mark Rutte, krijgen we veel aanvragen', zegt Haan. 'Dat anderhalve meter afstand houden willen winkeliers ook proactief richting hun klanten communiceren, misschien ook aangemoedigd door de overheid om dat te doen.'



We werken ons een slag in de rondte Wouter Haan - Directeur Simian

Omzet loopt terug

Voor Simian zorgt dat ervoor dat het omzetverlies door de coronacrisis beperkt kan worden. Want ook Haan en zijn team merken dat andere orders teruglopen, door bijvoorbeeld het afgelasten van beurzen en andere evenementen waar normaliter veel drukwerk voor nodig is.

'Dit zorgt ervoor dat we de schade beperkt kunnen houden. We werken ons juist nu een slag in de rondte. Grote supermarktketens plaatsen bestellingen bij ons, we hebben bijvoorbeeld veel vloerstickers moeten leveren met de teksten over de anderhalve meter afstand.'

'Het gaat om het gebaar'

Via een aparte website heeft Simian de ontwerpen voor de teksten over anderhalve meter afstand beschikbaar gesteld. Bedrijven en particulieren kunnen via deze site zelf bestellen bij Simian.

'Mensen kunnen deze afbeeldingen ook downloaden en ergens anders laten drukken als ze dat willen, het gaat ons ook om het gebaar. Maar we merken dat ondernemers juist de orders hiervoor bij ons plaatsen.'

