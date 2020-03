Kinderen op berenjacht tijdens coronacrisis: 'Zo toch een samen-gevoel'

De scholen zijn al even dicht en de kinderen werken vanuit huis aan hun taken. Maar omdat ook vrijwel alle buitenschoolse activiteiten zijn afgelast, ligt verveling op de loer.

Op veel plaatsen in onze provincie kunnen kinderen daarom nu op 'berenjacht'.

Onder meer in Groningen, Haren, Winsum en Wagenborgen zetten steeds meer mensen een knuffelbeer voor het raam. De bedoeling is dat kinderen op zoek gaan naar de pluche beren. Het idee voor de speurtocht is overgewaaid vanuit Australië en Engeland.

Holwierde enthousiast

In Holwierde nam Marloes Lenting hiervoor het initiatief. Het heeft al ruime navolging gekregen, vertelt ze op Radio Noord.

'Ik ben erachter gekomen dat Holwierde een heel enthousiast dorp is. Het hele dorp gaat los, heel leuk. Bijna iedereen zet een teddybeer buiten of in de vensterbank, of hangt een beer op. Ook mensen zonder kinderen in het huishouden doen mee.'

'De één doet er een briefje met een opdracht bij, de ander een recept. Ikzelf heb twee Bollo-beren, die een broodje aan het smeren zijn. Bij een grote beer kunnen kinderen bovendien een zakje snoep halen', zegt Lenting.

Samen-gevoel

Zowel kinderen als volwassenen vinden het leuk om mee te doen.

'Kinderen kunnen met hun ouders rondje maken door het dorp en een foto van de beren maken. Die kunnen ze plaatsen op onze Facebookpagina. Het is geen wedstrijdje, er zit geen prijs aan. Maar nu kinderen niet meer echt samen kunnen spelen, krijg op deze manier toch een 'samen'-gevoel.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus