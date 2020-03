Politiepost Ter Apel niet geschikt als 'volwaardig politiebureau'

De gemeenteraad van Westerwolde vindt dat de post een volwaardig politiebureau moet worden. Dat was afgesproken met de politie.

In oktober vorig jaar werd duidelijk dat er geen arrestanten meer worden opgesloten in het politiebureau in Ter Apel en dat agenten hun dienst beginnen in Stadskanaal. Volgens de politie voldoet het bureau niet meer aan de 'arbeidsvoorwaarden'.

Wat is een volwaardig politiebureau?

Met een 'volwaardig' politiebureau bedoelen raadsleden dat agenten hun dienst starten in Ter Apel en dat arrestaties ook daar kunnen worden afgehandeld. Op dit moment is dat niet het geval en moeten agenten naar omliggende politiebureaus, zoals in Stadskanaal.

'In ons pak genaaid'

Raadsleden waren boos, omdat afgesproken is dat het politiebureau in Ter Apel 'volwaardig' moet zijn. 'Van dit verhaal val ik van mijn stoel', zei Gerard Heijne (Gemeentebelangen) in oktober. 'We zijn in ons pak genaaid', vond Pieter Dinkla (VVD) destijds.

Ook burgemeester Jaap Velema is niet vooraf geïnformeerd over de verandering. Hij kreeg het pas achteraf te horen en eiste dat de politie de aanpassing weer terugdraaide.

Verhuizing

Na maanden van onderzoek concludeert de politie dat de huidige politiepost aan de Molenweg te klein is. Deze zou uitgebreid moeten worden zodat er een volwaardig politiebureau van gemaakt kan worden. Het bureau verhuizen naar een ander gebouw, is dan ook een serieuze optie. De politie zei eerder drie gebouwen op het oog te hebben.

Opties bekijken

Volgens burgemeester Jaap Velema kijken de politie en de gemeente nu naar één specifiek gebouw. Welk gebouw dat is, en of het een ander gebouw is in Ter Apel, daar wil de burgemeester voorlopig niks over kwijt.

De gemeenteraad van Westerwolde praat binnenkort weer over de kwestie. Voorlopig staat het onderwerp op de agenda van 8 april.

