Gebiedscoöperatie ligt stil; personeel en studenten zitten thuis

De coöperatie is een maatschappelijke onderneming die innovaties op het gebied van onder meer voedsel en energie in het Westerkwartier bedenkt en ontwikkelt. Een groot deel van het onderzoek wordt gedaan door studenten, maar die kunnen op dit moment weinig doen.



Doodstil

Op gewone dagen lopen er veel mensen rond en bruist het er van de activiteiten, maar nu is het doodstil in de Innovatiewerkplaats in Noordhorn. Alleen directeur Hans Bergsma is aanwezig. De rest van de mensen zit thuis.

Een groot deel van ons werk bestaat uit het organiseren van bijeekomsten, maar we hebben ze allemaal moeten annuleren Hans Bergsma, directeur

'Ik denk dat zestig tot zeventig procent van het werk stilligt', zegt Bergsma. 'Een groot deel van ons werk bestaat uit het organiseren van bijeekomsten. Daar zijn vaak veel mensen bij aanwezig, maar we hebben ze allemaal moeten annuleren'.

Flinke streep

De coronacrisis is een flinke streep door de rekening van de studenten van onder meer de Hanzehogeschool, die hun stage doen bij de Gebiedscoöperatie. Ze doen veel onderzoek en schrijven daarover hun scripties. Ook dat ligt bijna helemaal stil.

Bergsma: 'We proberen er wel een mouw aan te passen, maar dat is lastig. De studenten lopen sowieso studievertraging op. Ik weet niet wat voor gevolgen dat voor ze heeft. Ik hoop dat het allemaal meevalt.'

Noodfonds

Bergsma heeft net uitgezocht of hij een beroep kan doen op het noodfonds en of hij tijdelijk werktijdverkorting voor zijn medewerkers kan aanvragen.

'Door deze crisis draaien we zeventig procent minder omzet. Dat is niet vol te houden', zegt hij.

'TIjdens het overleg opperde iemand dat we het geld uit het noodfonds eventueel zouden kunnen inzetten voor zaken van algemeen belang. Zo zouden we ons dan tijdens deze crisis nuttig kunnen maken. Hoe dat vorm gaat krijgen weten we nog niet, maar er wordt over nagedacht.'

