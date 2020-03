Zorg druk met corona, maar al die andere patiënten dan?

Uitgestelde heupoperaties, staaroperaties, maagverkleiningen en zelfs borstkankeronderzoek. In de provincie Groningen is tussen de 50 en 70 procent van de reguliere ziekenhuiszorg afgezegd.

Twee weken geleden begonnen Groningse ziekenhuizen met het uitstellen van zorg om het coronavirus zo lang mogelijk buiten de deur te houden en capaciteit vrij te maken.

Volgens het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) gaat het om maximaal 70 procent van de ziekenhuiszorg in de regio.

Medisch noodzakelijke zorg gaat door

Zorg die medisch noodzakelijk is, wordt wel geleverd. 'Vanzelfsprekend', zegt Dana Kragten, woordvoerder van het Martini Ziekenhuis in Stad. 'Behandelaars overleggen met patiënten en bekijken wat er moet gebeuren. Daar hebben we oog voor.' Dat zegt het AZNN ook: 'We kijken voortdurend welke zorg kan worden uitgesteld en welke niet.'



Voor een deel van de patiënten wordt de kwaal erger als ze er langer mee doorlopen Zorgadviesbureau Gupta

Stuwmeer aan behandelingen

Maar linksom of rechtsom drukt het coronavirus zwaar op de overige zorg. Volgens zorgadviesbureau Gupta dreigt er een 'stuwmeer' aan behandelingen en zelfs een tweede zorgcrisis na de coronacrisis. De adviseurs vrezen voor een grote stijging van de wachtlijsten in de zorg en een langdurige overbelasting van het systeem.

Daarnaast zijn de adviseurs bang voor de gezondheidsrisico's.

'Het is aannemelijk dat voor een deel van de patiënten de kwaal erger wordt als ze er langer mee doorlopen. Denk aan iemand met een onrustige plekje op de huid die een bezoek aan de huisarts uitstelt, terwijl het plekje zich ondertussen ontwikkelt tot kanker.'

Zorgaanbieders om tafel

Om dat te voorkomen proberen zorgaanbieders midden in de coronacrisis ook vooruit te denken. 'Er wordt een plan gemaakt waarin we bekijken hoe we de overige zorg kunnen blijven geven. Ook als meer coronapatiënten naar het Noorden komen', zegt een woordvoerder van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland.

In dat netwerk bespreken onder meer ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en ggz-instellingen hoe dat nieuwe probleem moet worden aangepakt. Probleem daarbij is wel: er is nog veel onduidelijk over de duur van de coronacrisis. 'We kunnen niet vooruitkijken. De impact op de wachtlijsten hangt af van die duur.'

Plannen nog onduidelijk

Een simpele oplossing lijkt niet voor handen. De woordvoerder van het Acute Zorgnetwerk wil alleen kwijt: 'Er wordt onderzocht welk ziekenhuis welke zorg kan overnemen, we proberen zoveel mogelijk te stroomlijnen en het zo lokaal mogelijk op te lossen.'

Financiële impact

Het uitstellen van zorg heeft niet alleen grote gevolgen voor patiënten, maar ook voor de zorgaanbieders zelf, zoals ziekenhuizen. Het Martini Ziekenhuis bijvoorbeeld worstelt nu al met lange wachtlijsten; vooral de druk op de operatiekamers is hoog. Die wachtlijsten zullen oplopen nu behandelingen op grote schaal worden uitgesteld.

'Het stuwmeer aan zorg loopt in de miljarden als de huidige situatie voortduurt. Dat gaat dus snel fout zonder steun of verregaande maatregelen', waarschuwt Gupta.

'Megaoperatie'

Die steun zou kunnen komen van zorgverzekeraars. 'Het is een megaoperatie', zegt Menzis-woordvoerder Joeri Veen.

'We proberen zoveel mogelijk reserves vrij te spelen om nu comfort te bieden aan het zorgveld en tegelijkertijd voldoende in kas te houden. We moeten nu de buidel trekken én voldoende overhouden om zorg te kunnen bieden in de toekomst.'

Zorgverzekeraars hebben woensdag afgesproken dat ze zorgaanbieders die in financiële problemen dreigen te komen gaan ondersteunen.

Daarnaast ziet Menzis dat de coronacrisis ook zorgt voor een versnelling van innovaties, zoals zorg op afstand en samenwerking tussen huisartsen en specialisten in het ziekenhuis. Datzelfde beeld zien de adviseurs van Gupta.

Volgens de adviseurs moet er nu zoveel mogelijk worden geïnvesteerd in zorg op afstand, moet de capaciteit van 'gewone zorg' zorg goed mogelijk worden gebruikt en moet worden voorkomen dat kwetsbare groepen het zorgsysteem gaan mijden.



Wordt jouw operatie uitgesteld?

