Het is muisstil in de anders zo levendige Groningse uitgaanswereld

Er is op normale uitgaansavonden nauwelijks meer iemand te bekennen in het Groninger stadscentrum. (Foto: RTV Noord)

Uitgestorven straten en gesloten cafés op vrijdag- en zaterdagavond. Het klinkt, zeker in de stad Groningen, onwerkelijk. Toch is het één van de gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt.

En niet alleen op die twee dagen. Met vrienden een biertje pakken in je favoriete kroeg, met vriendinnen een dansje doen of een terrasje pakken: het zit er allemaal even niet meer in.

Vervelend, maar niet onoverkomelijk. Dat komt tenslotte wel weer als het coronavirus is verslagen. De vraag is alleen of je favoriete café of uitgaansgelegenheid tegen die tijd nog wel bestaat. 'Een maandje dicht blijven kunnen we nog wel lijden, maar langer?', vraagt Elsbeth Maduro (35) zich af. Samen met haar partner Donovan Maduro runt ze Donovan's in Stad.

Elsbeth Maduro achter de bar bij Donovan's



Bier over datum

Normaal vliegen de urban- en motownbeats je op stapavonden om de oren bij Donovan's in de Peperstraat. Ook de tegenovergelegen karaokebar Sing Along is van Elsbeth en Donovan. Nu is het 's avonds muisstil in beide panden. Er valt dan ook niks te doen.

Gelukkig stelt de bierleverancier ons schadeloos, dat is voor ons een mooie meevaller Elsbeth Maduro - Donovan's

Alhoewel, helemaal niets? Een klein beetje dan. 'Onze biertank wordt zo uit voorzorg opgehaald door de leverancier omdat we 'm deze maand toch niet meer konden gebruiken', vertelt Elsbeth op een doordeweekse middag. 'Gelukkig stelt de bierleverancier ons schadeloos, dat is een meevaller.' Ze hoopt ook dat de eigenaar van beide panden de twee ondernemers tegemoet wil komen in de huur.

Arrogant

'Toen op 12 maart bekend werd dat er niet meer dan honderd mensen in één ruimte mochten zijn, hebben we daarop toegezien. Opvallend was dat we dat weekend vooral 18-plussers over de vloer hadden, waar ons publiek normaal ouder is. Sommige jonge bezoekers reageerden wat onverschillig en arrogant op de maatregelen die we van het RIVM moesten nemen', herinnert ze zich nog goed.

Uit voorzorg werd besloten om de karaokebar die vrijdag al te sluiten en het weekend niet meer af te wachten. 'We zagen het al een beetje aankomen', legt ze uit. 'Jan en alleman blèrt door de drie microfoons, die je helemaal uit elkaar moet halen om ze goed te kunnen desinfecteren. Dat is natuurlijk geen doen na elke keer dat iemand een liedje heeft gezongen.'

Hartpatiënt

'Ik deed eerst ook wat lacherig', erkent ze, 'maar de afgelopen week heeft me wel geleerd dat het menens is als je het nieuws volgt.' Dat komt ook omdat haar partner Donovan hartpatiënt is en daarmee tot de risicogroep behoort.

Onze cocktailshaker werkt inmiddels in een supermarkt om toch nog wat inkomsten te hebben Elsbeth Maduro - Donovan's

'Daarom ben ik hier om wat zaken af te handelen en blijft hij thuis. Daar zit-ie zich uit verveling bijna op te vreten', zegt Elsbeth lachend. 'Donovan's bestaat elf jaar en nog nooit waren we op vrijdag én zaterdag dicht. 'Wat zullen we nu eens gaan doen?', zeiden we vorige week zaterdagavond ineens tegen elkaar. Dit is allemaal zo surrealistisch.'

Elsbeth Maduro desinfecteert de bar bij Donovan's



Noodfonds

Bij Donovan's en Sing Along werken zo'n twintig mensen, waarvan tien op regelmatige basis. Omdat ze via pay-rollsystemen werkzaam zijn, is de financiële schadepost te overzien. 'Maar voor hen persoonlijk is het natuurlijk balen. Onze vaste cocktailshaker werkt nu in een supermarkt om toch nog wat inkomsten te hebben', vertelt Elsbeth.

Als het erop aankomt, doen de horecaondernemers graag een beroep op het noodfonds dat Koninklijke Horeca Nederland van de grond wil laten komen. 'Want ook als de boel op gang komt, zijn de gevolgen nog wel een poosje te merken. Ik denk dat die overgangsperiode wel tot het eind van dit jaar duurt en dat voelen wij ook in onze portemonnee.'

Van Klein tot Shooters

Die vrees heeft Mark Hoppentocht ook. Hij is als bedrijfsleider verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in feestcafé Klein, voorheen bekend als Klein Amsterdam. Het feestcafé in de Poelestraat is eigendom van de compagnons Marcel Levee en Marcel de Wreede, die ook de scepter zwaaien in Twister, Café Oblomov, Bar Gusto en feestcafé Shooters, allemaal in hetzelfde uitgaansgebied. In totaal zijn er in die vijf cafés zo'n honderd mensen werkzaam.

Als Mark de deur van feestcafé Klein opent, is dat voor de eerste keer sinds hij diezelfde deur in de vroege uurtjes van zondagochtend 15 maart op slot draaide. 'Alles ligt nu op z'n kont', schetst hij de situatie in de vijf horecapanden.

Mark Hoppentocht opent de deur van Feestcafé Klein voor de eerste keer na sluiting op 15 maart



Gratis mondkapje bij je corona-bier

Ironisch genoeg zag feestcafé Shooters in dat weekend de humor van de situatie nog wel in. Bij de aankoop van een bucket corona-bier, kreeg je een gratis mondkapje, valt op een flyer te lezen. Mark kan er wel om lachen. 'Dat was een ludieke actie. En laten we eerlijk zijn: zoiets past ook wel bij een kroeg als Shooters.'

Wij kunnen moeilijk met shotjes bij mensen langs de deuren gaan toch? Mark Hoppentocht - Feestcafé Klein

Was de ernst van de situatie toen misschien nog niet zo duidelijk, inmiddels is het besef wel ingedaald dat het virus hem en zijn collega's voorlopig van hun werk houden. 'Restaurants kunnen nog besluiten om nu hun maaltijden te laten bezorgen, wij hebben nul inkomsten. We kunnen moeilijk met shotjes bij mensen langs de deuren gaan toch?', zegt hij met nog enig gevoel voor humor.

Mark Hoppentocht achter de bar van Feestcafé Klein



'Hoe nu verder?'

In één oogopslag neemt Mark de bar en dansvloer van Klein snel in zich op. Voor hem vertrouwd terrein, waar hij talloze weken per jaar de nodige uren achter de bar spendeert om feestgangers van een drankje te voorzien. Hij tapt de biertjes steevast met een brede grijns op zijn gezicht en die positieve houding houdt hem ook in deze coronacrisis overeind.

'We kunnen het nog wel even rekken met z'n allen', reageert Mark op de vraag of de vijf horeca-ondernemingen hun hoofd financieel boven water kunnen houden. 'Maar als het te lang gaat duren, zullen we wel met elkaar om tafel moeten. De eerste vraag die ik dan ga stellen is: hoe nu verder?', klinkt het resoluut.

Druppel op gloeiende plaat

De vijf horeca-ondernemingen waar Mark deel van uitmaakt, zullen ook een beroep doen op het noodfonds, al vraagt hij zich af of die vergoeding niet slechts een druppel op een gloeiende plaat is.

Het zou dood- en doodzonde zijn als onze cafés door dat rotvirus moeten sluiten Mark Hoppentocht - Feestcafé Klein

'Want dat onze deuren dicht moesten was best een grote schok. Die jongens (Marcel Levee en Marcel de Wreede, red.) hebben twintig jaar keihard gewerkt om dit op te bouwen. Het zou dood- en doodzonde zijn als onze cafés door dat rotvirus moeten sluiten.'

De dansvloer van Feestcafé Klein is en blijft voorlopig leeg



Angstig

Niet alleen in Stad speelt het probleem, op het Ommeland is het niet veel anders. 'Op 14 maart mochten we nog wel open, maar konden er niet meer dan honderd man naar binnen', blikt Rob Vellinga van Pub 69 in Winsum terug op de horecamaatregelen die in eerste instantie werden genomen. Het bleek een voorbode op wat komen ging: 'Het was een hele rustige avond, waarop het leek of iedereen al wat angstig was. Sindsdien zijn we definitief op slot gegaan.'

Feesten zijn allemaal afgelast en artiesten die geboekt waren, zijn afgezegd Rob Vellinga - Pub 69

Hij noemt het een 'jammerlijk, maar logisch besluit'. Toch vallen de maatregelen hem zwaar, omdat Rob niet alleen Pub 69 runt, maar vanuit het feestcafé ook allerlei andere feesten organiseert. 'Die zijn allemaal afgelast. En artiesten die geboekt waren, zijn afgezegd.' Een veelzeggende stilte van enkele seconden volgt. 'Daar had ik best wel wat geld ingestoken.'

Bingo

In tegenstelling tot zijn horecacollega's Elsbeth en Mark, zag Rob wél een alternatief om op een andere manier inkomsten te vergaren nu Pub 69 daar voorlopig niet op hoeft te rekenen. 'Ik heb naast Pub 69 nog een evenementenbedrijfje, waarmee we online bingo's hielden via Facebook, met prijsjes van ondernemers uit het dorp', vertelt hij enthousiast.

De deelnamekaartjes voor de bingo gingen als warme broodjes over de toonbank, maar helaas voor Rob kon er geen vervolg aan worden gegeven. Gemeente Het Hogeland kon geen vergunning afgeven om te voldoen aan de nieuwe regels van de Kansspelwet. 'Ik ben positief ingesteld. En nog steeds', zegt Rob. 'Maar zo blijft er wel weinig over.'

Samen sterk in Winsum

Net als veel collega's in de horeca, rest ook hem weinig anders dan een afwachtende houding aan te nemen. Hij is benieuwd of de gemeente - in het verlengde van de overheid - iets kan betekenen voor kleine ondernemers om zo her en der wat kosten te dekken.

In Winsum hebben we wel vaker bewezen dat we samen sterk staan Rob Vellinga - Pub 69

Dat Pub 69 in een dorp is gevestigd en niet in de grote stad, ziet Rob als voordeel. 'Dan is de betrokkenheid om iets overeind te houden toch vaak wat groter. Bovendien hebben we in Winsum wel vaker bewezen dat we samen sterk staan', zegt hij strijdvaardig.

Geruststellende woorden

Weer even terug naar Donovan's in Stad, waar Elsbeth de moed er eveneens in houdt, mede door de geruststellende woorden van haar vader. 'Die zei tegen me: 'Els, zodra het weer op gang komt, gaat het weer als vanouds en misschien wel nóg feestelijker omdat iedereen er weer uit mag.' Elsbeth lacht. 'Daar houd ik me graag aan vast!'

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland

Deze week sprak ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in de stad Groningen zich bij RTV Noord uit over de situatie voor horeca-ondernemers en riep onder meer op tot morele verantwoordelijkheid bij verhuurders van horecapanden. Lees daarover hier meer

